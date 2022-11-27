شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: مصر تجنى ثمار قمة المناخ بجذب المزيد من الاستثمارات الخضراء والان مع تفاصيل الخبر



رئيس مصلحة الجمارك: القاهرة - سامية سيد - وزير المالية: - قدمنا نموذجًا دوليًا حضاريًا لسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية لعشرات الآلاف من الأفراد والبضائع - الساحة الجمركية «الخضراء» اختصرت زمن الكشف والمعاينة والتثمين بحضور ممثلي جهات «الفحص»رئيس مصلحة الجمارك: - الإجراءات المبسطة ساعدت في سرعة الإفراج المؤقت عن جميع المعدات والآلات الواردة مع ضيوف مصر - قبول تعهدات الشركات بدلاً من خطابات الضمان المصرفية أسهم في تسهيل الإجراءات

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الأداء الجمركي، موجهًا بتعظيم جهود تيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات، ومن ثم تقليل تكاليف الإنتاج بقدر الإمكان.

أبدى الوزير، اعتزازه بنجاح الدولة المصرية في التنظيم الاحترافي لقمة المناخ بمدينة شرم الشيخ على نحو أبهر العالم، موضحًا أن مصر ستجنى ثمار قمة المناخ بجذب المزيد من الاستثمارات الخضراء.. وأعرب عن شكره وتقديره لجهود رجال مصلحة الجمارك الذين قدموا نموذجًا دوليًا حضاريًا في سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية للأفراد المشاركين في مؤتمر «المناخ»، الذين فاقت أعدادهم 66 ألفًا، وكذلك البضائع الواردة إليه، وذلك على ضوء توجيهات وقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

أوضح الوزير، أن الساحة الجمركية «الخضراء» التي تم تخصيصها بمطار شرم الشيخ الدولى، لرواد المناخ، اختصرت زمن الكشف والمعاينة والتثمين بحضور ممثلي جهات الفحص المفوضين بإبداء الرأي واتخاذ القرار، على نحو يُسهم في تسهيل إنهاء الإجراءات الجمركية.

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن الإجراءات المبسطة التي أقرها وزير المالية ساعدت في سرعة الإفراج المؤقت عن جميع المعدات والآلات الواردة بصحبة السكرتارية العامة للأمم المتحدة أو الوفود الرسمية أو الإعلامية العالمية المشاركة في قمة المناخ، على نحو أسهم في تيسير مهامهم في التغطية الإعلامية المكثفة عالميًا لقمة المناخ، لافتًا إلى أن قبول التعهدات المقدمة من الشركات للإفراج المؤقت عن الأصناف والبضائع الواردة لمؤتمر «المناخ» برسم العرض والإعادة، بدلًا من تقديم خطابات ضمان مصرفية أو تأمين نقدي أسهم كثيرًا في تسهيل الإجراءات الجمركية.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة من قيادات وزارة المالية ومصلحتي «الضرائب»، و«الجمارك»، لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي ورد ضريبة القيمة المضافة لضيوف مصر في مؤتمر المناخ.

كما أصدر الوزير الدليل المبسط للإجراءات الجمركية ورد الضريبة على القيمة المضافة، باللغتين العربية والإنجليزية، وتضمن تحديد الإجراءات الجمركية على الواردات تحت نظام الإفراج المؤقت، وإجراءات البضائع الواردة برسم العرض والإعادة، وإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للمغادرين الأجانب، وفد تم تعميم هذا «الدليل»، ونشره وربطه بالموقع الإلكتروني الرسمي لمؤتمر «المناخ»، والموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والجهات الأخرى ذات الصلة.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن هذا «الدليل» تضمن العديد من التيسيرات في الإجراءات للمتعاملين مع المنظومة الجمركية، ومنها: استثناء البضائع المشحونة على كل المنافذ الجمركية الواردة في إطار مؤتمر «المناخ» من التسجيل بمنظومة «ACI»، واستثناء البضائع الواردة إلى مطار شرم الشيخ الدولي من التسجيل بمنظومة «نافذة»، إضافة إلى الإجراءات المبسطة للإفراج المؤقت عن كاميرات ومعدات وأجهزة التصوير الخاصة بالصحفيين والمراسلين الأجانب.