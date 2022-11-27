شكرا لقرائتكم خبر عن متى تعهدت الدول المتقدمة بتمويل العمل المناخى بـ100 مليار دولار ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترد كثيرا عبارة "أن الدول المتقدمة تعهدت بدفع 100 مليار دولار سنويا منذ عام 2020 للدول النامية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات"، والسؤال متى تم هذا التعهد ولماذا لم يتم تنفيذه حتى تاريخه؟

بالعودة لمؤتمرات المناخ السابقة، تبين أن هذا التعهد تم في مؤتمر الأطرافcop 15 في كوبنهاجن بدولة الدنمارك عام 2009، حيث رفعت الدول المشاركة حجم مساهتمتها من 30 مليار دولار سنويا إلى 100 مليار دولار سنويا اعتبار من عام 2020، إلا أن ذلك التعهد لم يتم على أرض الواقع، حيث نفذت فقط 7 دول ما عليها من تعهدات من بين 23 دولة .

وبحسب تقرير مؤتمر الأطراف عن دورته الخامسة عشرة، المعقودة في كوبنهاجن، في الفترة من 7 إلى 19 ديسمبر 2009، تم الاستقرار على مبدأ التمويل لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها (plus-REDD ،(والتكيـف، وتطوير التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات، من أجل تعزيز تنفيذ الاتفاقية.

وبحسب التقرير فانه تلتزم البلـدان المتقدمة مجتمعة بإتاحة موارد جديدة وإضافية، ويقدَّم تمويل التكيف على سبيل الأولوية لأكثر البلدان النامية عرضة للتأثر، مثل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية وأفريقيا.

وفي سياق إجراءات التخفيف وشفافية التنفيذ، تلتزم البلدان المتقدمة في تنفيذ هذا الهدف، كل سنة بحلول عام 2020 لتلبية احتياجات البلـدان الناميـة.

وكان من المنتظر أن يأتي هذا التمويل من طائفة واسعة من المصادر، العامـة والخاصـة، الثنائيـة والمتعـددة الأطراف، بما في ذلك مصادر التمويل البديلة.

وسيتاح لإجراءات التكيف تمويل جديد مـن مصادر متعددة الأطراف من خلال ترتيبات تمويل تتسم بالفعالية والكفاءة.