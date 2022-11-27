شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم فى مصر.. الكيلو للمستهلك بـ41 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عن استقرارأسعار الدواجن بالمزارع بعد تراجع ملحوظ أول أمس، ليسجل كيلو الفراخ البيضاء 37 جنيهًا تسليم أرض المزرعة مقابل 36 جنيها، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق بين 41 إلى 44 جنيهًا، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.

سعر الفراخ البيضاء 37 جنيهًا، سعر الساسو 50 جنيهًا، والكتكوت الأبيض 3.5 إلى 4.30 جنيه، وأمهات بيضاء 33 جنيها للكيلو، والكتكوت الساسو 3 إلى 3.25 جنيه، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.

يشار إلى أن هذه الأسعار يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب التجار، والتى تختلف من منطقة إلى أخرى ومن سوق إلى آخر، الأمر الذى الذى يجعل سعر كيلو الدواجن مختلف داخل كل محافظة.