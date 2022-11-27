شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات فى مصر اليوم.. البطاطس من 5 إلى 7.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الأحد، استقرار أغلب الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم من 3 إلى 4.5 جنيه في سوق الجملة، والبطاطس 5 إلى 7.5 جنيه، والبصل 3 إلى 4 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 3.5 إلى 7 جنيهات، فى حين تشهد الأوساق توافر معروض ضخم وقوي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات.

وسجل سعر الملوخية الخضراء 5 إلى 8 جنيهات، وبلغ الخيار 3 إلى 4.5 جنيه، والخيار البلدي 2.5 إلى 3.5 جنيه، والبامية 16 إلى 20 جنيها، والقلقاس 4 إلى 4 جنيهات، والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الثوم 7 إلى 11 جنيها، واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه، والبنجر 2 إلى 4 جنيهات، والخس 10 إلى 15 جنيها، والكابوتشي 3.5 إلى 4.5 جنيه، والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه، والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 3.5 جنيه، والفاصوليا 7 إلى 10 جنيهات، والباذنجان البلدي 3.75 إلى 5.75 جنيه، والباذنجان الرومي 3.5 إلى 5.5 جنيه، والباذنجان الأبيض 3.75 و 6.75 جنيه، والفلفل الرومي 4 إلى 7 جنيهات، والفلفل الصوب 5 إلى 108 جنيهات، والفلفل الألوان 8 إلى 18 جنيها.