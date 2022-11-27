شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الحديد والصلب فى مصر اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الحديد، في مصانع الحديد والصلب، استقرارًا في تعاملات اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022، وذلك مع تسجيل أسعار شهر نوفمبر الجاري ثباتًا بعد صعود مطلع الشهر بحوالي ألفين جنيه في الطن، وفيما يلي نستعرض أسعار الحديد والصلب في مصر طوال الشهر الجارى:

بلغت أسعار حديد عز عن شهر نوفمبر 19650 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، وسجلت أسعار منتجات السويس للصلب وفقًا لما أعلنته الشركة لعملائها 19550 جنيهًا، وسجلت منتجات بشاى للصلب 19600 جنيه للطن.

ويباع حديد شركة الجيوشي للصلب بسعر 19200 جنيه بزيادة قيمتها 1900 عن أسعار شهر أكتوبر الماضي، وسجل حديد المصريين سعر 19550 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، وأعلنت حديد الجارحى عن تسليم منتجاتها بأرض المصنع بسعر 19400 جنيه للطن، فيما سجل سعر حديد المراكبي 19550 جنيها للطن شامل ضرائب القيمة المضافة للأطوال واللفائف.