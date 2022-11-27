شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم واردات أكبر مستورد عالمى للنفط الخام "الصين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت واردات الصين "أكبر مستورد عالمي" من النفط الخام خلال الربع الثالث من عام 2022 بحوالي 640 ألف برميل يوميا، أي بنسبة 6.4% مقارنة بمستويات الربع السابق لتصل إلى 9.4 مليون برميل يوميا وهو مستوى منخفض بنحو 707 آلاف برميل مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام الماضي، وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية الربع الثالث 2022 لمنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير،هذا وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية، أن واردات الصين أكبر مستورد عالمي، من النفط الخام ظلت عند مستويات منخفضة خلال شهر يوليو 2022، حيث بلغت حوالي 8.8 مليون برميل/يوم مرتفعة بشكل طفيف بلغ %0.9% مقارنة بالشهر السابق الذي شهد أدنى مستوى لها في أربعة أعوام.

ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف عمليات شراء النفط الخام من قبل مصافي التكرير الحكومية، على خلفية القيود المفروضة على صادرات الوقود وتباطؤ الأداء الاقتصادي والمخاوف من أن يؤدي تجدد عمليات الإغلاق إلى ضعف نمو الطلب.

وتابع التقرير، يأتي ذلك قبل أن ترتفع واردات الصين من النفط الخام خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2022 لتصل إلى نحو 9.5 مليون بي و 9.8 مليون بي على الترتيب، نظراً لتعافي نشاط مصافي التكرير الحكومية عقب انتهاء الانقطاعات غير المخطط لها وعمليات الصيانة الدورية.

وذكر التقرير، أن متوسط تلك الوارادات خلال الفترة (يناير) - سبتمبر (2022 قد بلغ نحو 9.9 مليون برميل يوميا، أي أقل بنسبة 4.3% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، وهو أول انخفاض سنوي لها خلال هذه الفترة منذ عام 2014 على الأقل.