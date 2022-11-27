شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم 5 سلع صدرتها واستوردتها مصر مع دول الساحل عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجاءت أهم المؤشرات لأهم السلع المصدرة والمستوردة بين الجانبين وفقا لما يلي:

- بلغت قيمة إجمالى الصادرات الى دول الساحل والصحراء 4084 مليون دولار عام 2021 مقابل 2859 مليون دولار عام 2020 بنسبة زيادة 42.8% .

- تركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 78.1% من إجمالى هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول

- ليبيا : بلغت قيمة الصادرات (961 مليون دولار) بنسبه 23.5% من إجمالى التكتل.

2- السودان:بلغت قيمة الصادرات (827 مليون دولار) بنسبه 20.2% من إجمالي التكتل.

- المغرب : بلغت قيمة الصادرات (757 مليون دولار) بنسبه 18.5% من إجمالى التكتل.

- كينيا : بلغت قيمة الصادرات (382 مليون دولار) بنسبه 9.4 % من إجمالي التكتل.

- تونس :بلغت قيمة الصادرات (264 مليون دولار) بنسبه 6.5% من إجمالى التكتل.

- جاء ترتيب أهم السلع المصدرة لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات ( 425 مليون دولار ) بنسبة 10.7% من اجمالي السلع.

- ملح ، احجار واسمنت بلغت قيمة الصادرات ( 363 مليون دولار ) بنسبة 8.9 % من اجمالي السلع.

- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة الصادرات ( 232 مليون دولار ) بنسبة 5.7% من اجمالي السلع .

- بلغت قيمة إجمالى الواردات من دول الساحل والصحراء 1092 مليون دولار عام 2021 مقابل 801 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع 36.3% .

- تركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 91.3% من إجمالى هذا التكتل.

- جاء ترتيب الدول السودان: بلغت قيمة الواردات (386 مليون دولار) بنسبه 35.3% من إجمالي التكتـل.

- كينيا: بلغت قيمة الواردات (255 مليون دولار) بنسبه 23.4% من إجمالى التكتل.

- المغرب : بلغت قيمة الواردات (202 مليون دولار) بنسبه 18.5% من إجمالى التكتل.

- ليبيا :بلغت قيمة الواردات (78 مليون دولار) بنسبه 7.1 % من إجمالي التكتل.

- تونس : بلغت قيمة الواردات (76 مليون دولار) بنسبه 7.0% من إجمالي التكتل.

-جاء ترتيب أهم السلع المستوردة بن وشاى وبهارات بلغت قيمة الواردات ( 226 مليون دولار ) بنسبة 20.7 % من اجمالي السلع .

- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة الواردات ( 220 مليون دولار ) بنسبة 20.1 % من اجمالي السلع .

- حبوب واثـمـار زيتية ونباتات طبية بلغت قيمة الواردات ( 97 مليون دولار ) بنسبة 8.9% من اجمالي السلع .