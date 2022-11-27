تفاهم بين الأردن وموانئ دبي لتعزيز الشحن

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وأشارت إلى أنها ستشجع أعضاء النقابة على الانضمام إلى عضوية منصة (ديجيتال فرايت اللاينس)، وهي منصة تبيع الخدمات الرقمية وحلول سلسلة التوريد المتكاملة لعملائها، من خلال اتفاقية وسيط الشحن المسجل لدى النقابة اللوجستية الأردنية وموانئ دبي العالمية.وتأسست النقابة اللوجستية الأردنية عام 2007، بهدف تمثيل العاملين في صناعة الشحن في الأردن، وتوفير بيئة تنافسية وحماية العاملين.
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