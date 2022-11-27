الاقتصاد

تفاهم بين الأردن وموانئ دبي لتعزيز الشحن

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- بواسطة أيمن الوشواش - وقعت النقابة اللوجستية الأردنية مذكرة تفاهم مع موانئ دبي العالمية بالإمارات، لتعزيز مصالح شركات الشحن الصغيرة والمتوسطة في الأردن. وقالت النقابة في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس، أن المذكرة وقعت على هامش إقامة معرض الشحن العالمي الأول في دبي.

وأشارت إلى أنها ستشجع أعضاء النقابة على الانضمام إلى عضوية منصة (ديجيتال فرايت اللاينس)، وهي منصة تبيع الخدمات الرقمية وحلول سلسلة التوريد المتكاملة لعملائها، من خلال اتفاقية وسيط الشحن المسجل لدى النقابة اللوجستية الأردنية وموانئ دبي العالمية.

وتأسست النقابة اللوجستية الأردنية عام 2007، بهدف تمثيل العاملين في صناعة الشحن في الأردن، وتوفير بيئة تنافسية وحماية العاملين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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