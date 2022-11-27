تفاهم بين الأردن وموانئ دبي لتعزيز الشحن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت النقابة اللوجستية الأردنية مذكرة تفاهم مع موانئ دبي العالمية بالإمارات، لتعزيز مصالح شركات الشحن الصغيرة والمتوسطة في الأردن. وقالت النقابة في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس، أن المذكرة وقعت على هامش إقامة معرض الشحن العالمي الأول في دبي.

وأشارت إلى أنها ستشجع أعضاء النقابة على الانضمام إلى عضوية منصة (ديجيتال فرايت اللاينس)، وهي منصة تبيع الخدمات الرقمية وحلول سلسلة التوريد المتكاملة لعملائها، من خلال اتفاقية وسيط الشحن المسجل لدى النقابة اللوجستية الأردنية وموانئ دبي العالمية.

وتأسست النقابة اللوجستية الأردنية عام 2007، بهدف تمثيل العاملين في صناعة الشحن في الأردن، وتوفير بيئة تنافسية وحماية العاملين.