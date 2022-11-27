عضوية المملكة في منظمة السكر تدعم منظومة الأمن الغذائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس، أن انضمام المملكة كعضو أساس في منظمة السكر الدولية، يدعم منظومة الأمن الغذائي كون أن سلعة السكر من السلع الأساسية التي تعتمد عليها العديد من المنتجات الغذائية.

وشاركت المملكة ممثلة في المؤسسة العامة للحبوب، في جلسة منظمة السكر الدولية والمؤتمر الذي عقد على هامش الجلسة بمقر المنظمة في مدينة لندن بالمملكة المتحدة، في أول مشاركة للمملكة بصفتها عضوا بالمنظمة، بعد أن شاركت في الجلسة السابقة بصفة مراقب.

وقال الفارس، في بيان أمس، «إن انضمام المملكة كعضو أساسي في المنظمة والمشاركة في اجتماعاتها وفاعلياتها، يأتي في إطار أهمية المنظمة ودورها الكبير في تجارة السكر العالمية، ويمثل خطوة نحو المزيد من الأدوار المتزايدة والفاعلة للمملكة على صعيد في المنظمات الدولية، إضافة إلى تعميق دور المؤسسة العامة للحبوب في منظومة الأمن الغذائي كون أن سلعة السكر من السلع الأساسية التي تعتمد عليها العديد من المنتجات الغذائية وواحدة من السلع التي يتم استيرادها من الخارج».

وتضمنت أعمال الجلسة والمؤتمر المصاحب العديد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المنظمة وتطورات السوق العالمية للسكر ووضع وتوقعات الامدادات والطلب العالمي، إضافة إلى آخر التطورات فيما يتعلق بإنتاج الوقود (الإيثانول) من المحاصيل المنتجة لخام السكر، حيث تناول المؤتمر المصاحب للجلسة «طاقة الكربون من السكر: تحول العالم نحو الاستدامة».

ومثل المؤسسة في جلسة المنظمة والمؤتمر المصاحب لها وفد من المؤسسة العامة للحبوب ضم: نائب محافظ المؤسسة العامة للحبوب للشؤون التنظيمية الدكتور محمد العمري، ونائب محافظ المؤسسة لشؤون الحبوب محمد الفوزان، ومدير إدارة الحبوب ناصر المناع.

منظمة السكر الدولية

