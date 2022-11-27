نظام المعالجات التجارية يعزز تنافسية المنتجات الوطنية

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وقال القصبي في تغريدة على حسابه في تويتر أمس: «نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية يعزز تنافسية المنتجات الوطنية، ويجذب استثمارات نوعية وصناعات جديدة تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030».وأضاف، بأن النظام يهدف لحماية الصناعة المحلية في المملكة من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الضرر الناتج عن الزيادة في الواردات عبر فرض تدابير ضد هذه الواردات على حدود المملكة الجمركية، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.
ودعت الهيئة العامة للتجارة الخارجية المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، عبر البريد الالكتروني، حتى تاريخ 20/ 03/ 1441 الموافق 17/ 11/ 2019.
نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
- يجسد حرص القيادة على إيجاد الأنظمة والتشريعات
- يساعد في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية
- يعزز جذب استثمارات نوعية
- يدعم قيام صناعات جديدة
- يزيد فرص العمل
- يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030
الأهداف
- حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة
- الوقاية من الضرر الناتج عن الزيادة في الواردات، عبر فرض تدابير ضد هذه الواردات
- الدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية
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