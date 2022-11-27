نظام المعالجات التجارية يعزز تنافسية المنتجات الوطنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، يجسد حرص القيادة الرشيدة على إيجاد الأنظمة والتشريعات التي تساعد في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وجذب الاستثمارات وقيام صناعات جديدة، مما يزيد فرص العمل ويسهم في تحقيق أهداف المملكة وفق رؤية 2030.

وقال القصبي في تغريدة على حسابه في تويتر أمس: «نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية يعزز تنافسية المنتجات الوطنية، ويجذب استثمارات نوعية وصناعات جديدة تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030».

وأضاف، بأن النظام يهدف لحماية الصناعة المحلية في المملكة من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الضرر الناتج عن الزيادة في الواردات عبر فرض تدابير ضد هذه الواردات على حدود المملكة الجمركية، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.

ودعت الهيئة العامة للتجارة الخارجية المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، عبر البريد الالكتروني، حتى تاريخ 20/ 03/ 1441 الموافق 17/ 11/ 2019.

نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية







يجسد حرص القيادة على إيجاد الأنظمة والتشريعات



يساعد في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية



يعزز جذب استثمارات نوعية



يدعم قيام صناعات جديدة



يزيد فرص العمل



يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030



الأهداف