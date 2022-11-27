مؤسسة الحبوب

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يذكر، أن المؤسسة العامة للحبوب أعلنت أخيرا عن إقفال موسم شراء القمح للعام 1443/1444هـ (2022)، وذلك بتوريد صافي كمية (538,436) طنا، وبقيمة إجمالية بلغت نحو (934) مليون ريال.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت صرف مبلغ 52 ريالا للطن، فرقا عن سعر الشراء المعتمد لهذا الموسم والمحدد بــ1700 ريال للطن، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الإدارة المتضمن تعويض المزارعين المحليين وتحديد الفروقات إن وجدت مقارنة بالأسعار العالمية، وتطبيق ذلك بأثر رجعي لكل المزارعين الذين قاموا بتوريد محصولهم لهذا الموسم، وذلك بعد إقفال موسم الاستلام العام الحالي.يذكر، أن المؤسسة العامة للحبوب أعلنت أخيرا عن إقفال موسم شراء القمح للعام 1443/1444هـ (2022)، وذلك بتوريد صافي كمية (538,436) طنا، وبقيمة إجمالية بلغت نحو (934) مليون ريال.

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