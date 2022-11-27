شكرا لقرائتكم خبر الاجتماعات السنوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتكمن أهمية الاجتماعات في كونها تجمع الخبراء والمختصين في قطاع النقل والمواصلات حول العالم كممثلين للاتحاد الذي تأسس في 1885، ويرأسه حاليا المهندس خالد الحقيل.ويشكل الاتحاد المرجعية العالمية الأولى في صناعة النقل العام بأنماطه المختلفة، مثل المترو، والقطارات، والحافلات، وسيارات الأجرة، والمركبات ذاتية القيادة، والنقل التشاركي.
ويضم الاتحاد العالمي 1,900 هيئة ومنظمة يمثلها أكثر من 16,000 عضو من الخبراء والمختصين في مجال النقل من مختلف دول العالم، وتنتشر في نحو 100 دولة.
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