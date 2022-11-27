وزارة السياحة

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ويهدف البرنامج إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي، ورفع معايير القطاع عن طريق تطوير شركات ناشئة ذات إمكانات عالية، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في قطاع السياحة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعمل خلال برنامج بناء القدرات للمنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة، على مواصلة استقبال الطلبات على مجموعة من البرامج المكثفة التطويرية قصيرة المدة، المعني ببناء قدرات العاملين وأصحاب المنشآت السياحية للارتقاء بمستوى جودة الخدمة وزيادة الإنتاجية، عبر التقديم على الموقع الرسمي وتعبئة نموذج التسجيل، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المتمثلة في أكاديمية «منشآت».ويهدف البرنامج إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي، ورفع معايير القطاع عن طريق تطوير شركات ناشئة ذات إمكانات عالية، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في قطاع السياحة.

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