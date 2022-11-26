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شاهد "مكتب بريد القاهرة الرئيسى".. يجمع بين الأصالة والمعاصرة والخدمات الرقمية

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القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مكتب بريد القاهرة الرئيسى التاريخى بالعتبة بعد تطويره وترميمه برؤية مبتكرة للحفاظ على قيمته التاريخية والتصميم المعمارى الأصلى للمبنى، إلى جانب تزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.

 

إليك كل ما تريد معرفته: 

 

 تعد الهيئة القومية للبريد مؤسسة عريقة يمتد تاريخها لأكثر من 150 عاما؛ وهو ما يجعلها تمتلك العديد من المكاتب الأثرية والتى يعود بعضها إلى عام 1870.

 

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افتتاح مكتب بريد "القاهرة الرئيسي" التاريخى بالعتبة يأتى فى إطار رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحديث مكاتب البريد ذات الطابع التاريخى للحفاظ على تراثها المعمارى والهوية المصرية والتى تم فى إطارها أيضا تطوير مكتب بريد أسوان التاريخى.

 

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يقع مكتب بريد "القاهرة الرئيسى" على مساحة 1220 متر مربع، ويحتوى على 32 كاونتر لخدمة العملاء بالإضافة إلى غرفة مخصصة لكبار العملاء مع 3 نوافذ، وكاونتر لذوى الاحتياجات الخاصة.

 

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 والمكتب مجهز بثلاث ماكينات صراف آلى على مدار 24 ساعة للعملاء، كما تم تجهيز المكتب بـ 7 شاشات للمواطنين لمتابعة قوائم انتظار العملاء داخل المكتب.

 

 ويعمل المكتب من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا حتى 9 مساءً.

 

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 تم تطوير المكتب من خلال إزالة العديد من المواد الإنشائية القديمة الموجودة فى المبنى التى أساءت إلى الهيكل الأصلى حيث تم إزالة الأسقف المعلقة والأَلواح الخشبية القديمة والجص التالف؛ مما أدى إلى إظهار جماليات العناصر الإنشائية والمعمارية الأصلية مثل الطوب الأحمر القديم والأحجار المحلية والحديد المشغول والأخشاب القيمة، كما تم الاحتفاظ بالتركيبات الأصلية وإصلاحها قدر الإمكان.

 

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  تم الاهتمام بمرور التهوية والإنارة الطبيعية داخل المكتب، إلى جانب توفير أثاث عالى الجودة لموظفى البريد المصرى والعملاء المترددين على المكتب بما يتماشى مع الطابع الأثرى الذى يتميز به المكتب.

 

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كذلك إضافة المزيد من النوافذ لتقديم كافة الخدمات بكل سهولة ويسر، وتوفير أماكن انتظار للمواطنين.

 

كان قد تم حصر المكاتب والمبانى التاريخية وإعداد خطة متكاملة لتطويرها للحفاظ على هويتها باستخدام أحدث أساليب الإستدامة.

 

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معدلات الإنجاز فى خطة تطوير مكاتب البريد تفوق المعدلات الزمنية المقررة، حيث سيتم الانتهاء من تطوير 3500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية بنهاية العام الجارى.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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