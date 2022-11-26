شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يقدم غدًا أقوى ملحق للاتصالات لـ CAIRO ICT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق صباح غد الأحد، فعاليات الدورة 26 للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT، والذي يعقد على مدار 4 أيام متتالية في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة شركات محلية وعالمية ومسؤولين من كبار قادة شركات التكنولوجيا.

تشهد دورة العام الجاري إقامة عدة معارض ومؤتمرات تكنولوجية متخصصة مصاحبة، تضم النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي PAFIX، والنسخة الثامنة من معرض ومؤتمر تكنولوجيا الأمن والسلامة العامة DSS، والنسخة الأولى من معرض ومؤتمر تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

كما تشهد الفعاليات النسخة الأولى من معرض ومؤتمر تكنولوجيا التأمين INSURETECH والنسخة السابعة من ملتقى الإبداع وساحة الابتكار Startup Africa والتي ستقام تحت مظلة النسخة الثانية من معرض ومؤتمر الألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية والتكنولوجيا الترفيهية، كما يعقد وللمرة الأولى في دورة هذا العام مؤتمر تكنولوجيا التصنيع ManuTech.

بهذه المناسبة يقدم الخليج 365 أقوى ملحق للاتصالات، والذى تتضمن اهم إنجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحوارات ومقابلات صحفية مع قيادات ومسؤولى قطاع الاتصالات، وعلى رأسهم المهندس أحمد مكى الرئيس التنفيذي لمجموعة بنية، المهندس أحمد يحيي الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بشركة "اتصالات من e&"، المھندس أیمن الجوھرى المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي، المهندس هشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال شركة اورنج، الأستاذ أيمن أميرى نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التكنولوجي شركة اورنج.