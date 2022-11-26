أخبار الاقتصاد اليوم.. تعميق الشراكات العربية لتجاوز التحديات العالمية

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 26-11-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من ابرزها ،أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه حان الوقت لتعميق الشراكات الاقتصادية العربية، وتحقيق التكامل بين الأشقاء العرب

وزير المالية: تعميق الشراكات الاقتصادية العربية لتجاوز التحديات العالمية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه حان الوقت لتعميق الشراكات الاقتصادية العربية، وتحقيق التكامل بين الأشقاء العرب، بما يُمكننا جميعًا من امتلاك القدرة بشكل أكبر على تجاوز التحديات العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تبعات جائحة «كورونا» مع تداعيات الحرب بأوروبا بما تتضمنه من موجة تضخمية حادة جدًا رفعت أسعار السلع الأساسية والطاقة وتكلفة التمويل، حتى أصبح وصول الاقتصادات الناشئة للأسواق الدولية للحصول على التمويل صعبًا ومكلفًا للغاية، لافتًا إلى أن الروابط التاريخية المتينة بين الأشقاء العرب تدفعنا للعمل المشترك على تطويرها والارتقاء بها على كل المستويات بما فى ذلك الجانب الاقتصادى، خاصة فى ظل توفر الإرادة السياسية القوية والداعمة لذلك.

وأكد الوزير، فى لقائه مع رئيس بورصة «مسقط» العمانية، بحضور رامى الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن مصر تفتح أبوابها للأشقاء العرب بمناخ أكثر جذبًا للاستثمار يرتكز على شبكة قوية للبنية التحتية قادرة على استيعاب التوسعات الإنتاجية والتنموية، موضحًا أننا لدينا فرص استثمارية واعدة فى شتى القطاعات خاصة فى مشروعات «التحول الأخضر»؛ اتساقًا مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ، التى حظى تنظيمها بشرم الشيخ بإشادات دولية واسعة.

وأضاف الوزير، أن الاقتصاد المصرى بات أكثر قدرة على التعامل المرن مع الصدمات الخارجية، بما حققناه من مكتسبات ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى منحنا مساحة مالية مكانتنا من اتخاذ إجراءات استباقية تعزز مساندة النشاط الاقتصادى؛ على نحو يسهم فى استمرار عجلة الإنتاج، جنبًا إلى جنب مع التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من أجل تخفيف حدة الموجة التضخمية المستوردة على المواطنين بقدر الإمكان.

البنك المركزى يستضيف الاجتماع السنوى لمحافظى البنوك المركزية لدول الكوميسا

تنفيذَا للتوجيهات الرئاسية باستمرار دعم التعاون والتكامل الإفريقي، استضاف البنك المركزي المصري - يوم 24 نوفمبر الجاري - الاجتماع السنوي السادس والعشرين للجنة محافظي البنوك المركزية لدول الكوميسا التي ترأسها مصر حاليًا.

حضر الاجتماع عدد من محافظي وممثلي البنوك المركزية لدول الكوميسا ومنها: مصر، جيبوتي، السودان، زيمبابوى، بوروندى، أوغندا، مالاوى، زامبيا، وإيسواتينى، فضلا عن ممثل السكرتير العام للكوميسا، ومدير المعهد النقدي للكوميسا.

وفى كلمته الافتتاحية، رحب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بالوفود المشاركة، معربا عن سعادته باستضافة مصر للاجتماعات التي تعقد حضوريًا لأول مرة بعد تفشى وباء كورونا.

وأشار محافظ البنك المركزي المصري، في الكلمة إلى التحديات التي تواجه العالم بصفة عامة وإقليم الكوميسا بشكل خاص، من تداعيات وباء كورونا وتغير المناخ، فضلا عن الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحًا أنه يقع على عاتق البنوك المركزية جزء كبير من جهود إنقاذ الاقتصادات من الركود وضمان الانتعاش الاقتصادي والنمو المستدامين، مع حماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

اقتصادية قناة السويس: وصول السفينة السياحية Splendidaميناء السخنة على متنها 2200 سائح

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان صادر لها عن وصول السفينة السياحية Splendida، صباح اليوم والتابعة للتوكيل الملاحى MSC فى أولى رحلاتها السياحية المنتظمة والتى تبدأ من اليوم حتى منتصف إبريل المقبل أسبوعياً، حيث تم رسو السفينة على الرصيف الجديد بالحوض الثانى بميناء السخنة التابع للهيئة، وتعد السفينة واحدة من السفن السياحية الشهيرة فى العالم، والتى تقوم بزيارات وجولات سياحية للسائحين حول العالم.

ووصلت السفينة صباح اليوم على متنها ٢٢٠٠سائح من مختلف الجنسيات إضافة إلى ١٢٨١ أفراد طاقم السفينة قادمة من السعودية متجهة لسفاجا مساء اليوم بعد مغادرة بعض السائحين من ميناء السخنة متجهين لبلادهم عبر مطار القاهرة، وآخرين سيقومون بجولات سياحية سريعة على أن يعودوا للميناء مرة أخرى لاستكمال رحلتهم البحرية مع استقبال السفينة سائحين جدد يبدأون رحلاتهم حول العالم من ميناء السخنة على متن السفينة.

أسعار النفط تسجل 83.63 دولار لبرنت و76.28 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط، 83.63 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت فى نهاية تعاملات الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 76.28 دولار.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن الخطط الغربية لفرض سقف أسعار النفط قد يكون لها "عواقب وخيمة" على أسواق الطاقة.

وخلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الروسي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، شدد بوتين على أن مثل هذه التصرفات تتعارض مع مبادئ علاقات السوق ومن المرجح أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية.. حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" مساء الخميس.