شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز النصائح عند استخدام السخانات الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت شركة "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك "، عدد من النصائح للمواطنين عند استخدام السخانات التى تعمل بالغاز الطبيعي والالتزام بالارشادات المرفقة، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، وتضمنت الإرشادات الأتى:

تضع المواصفات الفنية بعض الإشتراطات الواجب إتباعها ومن أهمها :-

1 -تركيب المدخنة في الموديلات التي توصي الشركة المصنعة فيها بذلك ( سعة 10 لتر . سعة 6 لتر ) وتعمل المدخنة على خروج نواتج عملية إحتراق الغاز الطبيعي خارج الحيز الذي تم تركيب السخان فيه لذا يجب التأكد دائماً من سلامة أجزاؤها .

2- تركيب الهواية أسفل السخانات بجميع أنواعها حيث تعمل على توفير كميات الهواء اللازمة لإحتراق الغاز الطبيعي دون التأثير على كمية الأكسجين الموجودة بالحيز .

3- قد يلجأ بعض العملاء وخصوصاً في فصل الشتاء إلى محاولة إلغاء الهواية أو سدها باي طريقة مما يتسبب في عدم توافر كميات الهواء اللازمة للإحتراق و من ثم حدوث عملية احتراق للغاز الطبيعي غير مكتملة داخل السخان و إنبعاث غاز أول أكسيد الكربون و هو غاز سام و قاتل و قد ينتج عنه حالات الوفاة لا قدر الله و تلتزم شركة "تاون جاس " دائماً بالمواصفات الفنية و العالمية وتطبيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمالها لذا تهيب الشركة بكافة العملاء عدم العبث بمهمات الغاز الطبيعي بكل أنواعها .