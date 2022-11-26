4 فئات ممنوعة من صرف علاوة الـ300 جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا رقم 590 لسنة 2022 بشأن قواعد تنفيذ أحكام القانون الصادر مؤخرا بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية "300 جنيه"، للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، تصرف اعتبارا من راتب نوفمبر الجاري.

وتضمن القرار عددا من الفئات الممنوعة من صرف علاوة غلاء المعيشة المقررة بهذا القانون وذلك بشكل مؤقت، والتي تشمل:

1- العاملين المستحقين للعلاوة الذين يعملون في الخارج، وذلك فيما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي بالداخل.

2- الموظفين والعاملين المعارين للعمل بالخارج.

3- العاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب.

4- من لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.

وبحسب القرار، تصرف هذه العلاوة للمستحقين لها عند العودة من العمل في الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة، وذلك بدءا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل.