شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الرعاية باتحاد الصناعات: منح الرخصة الذهبية تؤكد تذليل العقبات أمام المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هانى حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية، باتحاد الصناعات المصرية، على أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين، كخطوة إيجابية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية فى مصر، مطالبًا أن تشمل فى الوقت ذاته المجال الطبى الذى ارتفع حجم الطلبات الاستثمارية عليه مؤخرًا بفضل الجهود الحكومية لتطويره والاستثمارات التى أنفقتها الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى، وعمليات التدريب المستمرة لتحسين الكفاءة المهنية والعملية للعاملين به.

وقال "حافظ" فى بيتصريحات له، أن منح الرئيس الرخصة الذهبية للمستثمرين أعطى تفاؤلا كبيرا بأن الحكومة تعمل على تذليل كافة العوائق لتحسين المناخ الاستثماري، ويشجع على دخول استثمارات أجنبية جديدة للاقتصاد، ولاسيما القطاع الطبى الذى أثبت من أنه أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار الأجنبى بعدما شهد عمليات دمج واستحواذ بمليارات الدولارات خلال الفترة الماضي. موضحا: "نأمل أن يشمل منح الرخصة الطلبات الاستثمارية المقدمة فى القطاع الرعاية الطبية، ولا سيما أن العديد من صناديق الاستثمار العالمية مازالت تنتظر الموافقات الحكومية لإتمام صفقات استحواذ واندماج فى القطاع الطبى ولم تحصل عليها حتى الآن".

وأضاف "حافظ"، أنه عرض هذا المقترح على الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة خلال إجتماعه الاخير باعضاء مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية لبحث مطالب مستثمرى القطاع الخاص بالقطاع الطبي، مشيرا إلى أن منح الرخصة الذهبية للاستثمارات فى القطاع الطبى فى مصر سيفتح هذا السوق أمام الاستثمار الأجنبي، خاصة وأن مازال يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أن العديد من المستثمرين من مختلف الجنسيات أبدو تطلعهم خلال لقاءات مشتركة عقدتها الغرفة معهم للاستثمار به لما تمتلكه الشركات العاملة به من إمكانيات وفرص نمو واعدة سواء على المستوى المحلى أو الدولي، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة مؤخرا، والاستثمارات الضخمة التى أنفقتها لتحسين الرعاية الصحية فى مصر وتبنى مشروعات قومية به مثل التأمين الصحى الشامل، وتنفيذها لأول مرة مؤتمرات طبية عالمية أظهرت مدى ما يمتلكه من أحدث التكنولوجيا الطبية العالمية، مطالبين بتسهيل الحصول على تراخيص الاستثمارية وسرعة البت فى الموافقات على الطلبات، وتقليل الإجراءات الحكومية للحصول على التراخيص.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية إلى أن فتح الاستثمار فى القطاع الطبى أمام القطاع الخاص، يساهم فى انتعاشة إيرادات الدولة من العملة الخضراء فى الوقت التى تبحث فيها الاقتصاد المصرى على تنويع موارده من العملة الصعبة، مشيدًا بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بدخول القطاع الخاص كمستثمر مع الحكومة فى إدارة بعض المستشفيات، معتبرا أنه الخطوة الرئيسية فى لضمان تقديم خدمات طبية على أفضل مستوى للمرضى.

وأكد "حافظ"، أن الغرفة عقدت فى وقتا سابق اجتماع مع اتحاد المستشفيات العربية، والذى أشاد بالتطور الهائل فى قدرات القطاع الطبى المصري، مشيرا إلى أنهم بصدد عقد مؤتمر عالمى لتعزيز التعاون المشترك بين المستثمرون العرب بالقطاع الطبى ليعود بالنفع على شعوب المنطقة، وسيتم عرض ما يمتلكه القطاع الطبى بمصر من فرص الاستثمارية على المستثمرين المشاركين.