شكرا لقرائتكم خبر عن 42.2 % ارتفاع التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم مجموعة من المؤشرات للتبادل التجارى المصرى مع دول الساحل والصحراء، حيث بلغت قيمة إجمالى الصادرات إلى دول الساحل والصحراء 4084 مليون دولار عام 2021 مقابل 2859 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 42.8 % .

وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 78.1 % من إجمالى هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول كالتالى:

1- ليبيا : بلغت قيمة الصادرات (961 مليون دولار) بنسبه 23.5% من إجمالى التكتل.

2- السودان:بلغت قيمة الصادرات (827 مليون دولار) بنسبه 20.2% من إجمالى التكتل.

3- المغرب : بلغت قيمة الصادرات (757 مليون دولار) بنسبه 18.5 % من إجمالى التكتل.

4- كينيا : بلغت قيمة الصادرات (382 مليون دولار) بنسبه 9.4 % من إجمالى التكتل.

5- تونس :بلغت قيمة الصادرات (264 مليون دولار) بنسبه 6.5 % من إجمالى التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالى:

1. لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات ( 425 مليون دولار ) بنسبة 10.7%من اجمالى السلع.

2. ملح، احجار واسمنت بلغت قيمة الصادرات ( 363 مليون دولار ) بنسبة 8.9 % من اجمالى السلع.

3. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة الصادرات ( 232 مليون دولار ) بنسبة 5.7% من اجمالى السلع .

وبلغت قيمة إجمالى الواردات من دول الساحل والصحراء 1092 مليون دولار عام 2021 مقابل 801 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 36.3 % .

- وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 91.3% من إجمالى هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول كالتالى:

1- السودان: بلغت قيمة الواردات (386 مليون دولار) بنسبــه 35.3 % من إجمالى التكتـل.

2- كينيا: بلغت قيمة الواردات (255 مليون دولار) بنسبه 23.4 % من إجمالى التكتل.

3- المغرب : بلغت قيمة الواردات (202 مليون دولار) بنسبه 18.5% من إجمالى التكتل.

4- ليبيا :بلغت قيمة الواردات (78 مليون دولار) بنسبه 7.1 % من إجمالى التكتل.

5- تونس : بلغت قيمة الواردات (76 مليون دولار) بنسبه 7.0% من إجمالى التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالى:

1. بن وشاى وبهارات بلغت قيمة الواردات ( 226 مليون دولار ) بنسبة 20.7 % من اجمالى السلع .

2. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة الواردات ( 220 مليون دولار ) بنسبة 20.1 % من اجمالى السلع .

3. حبوب واثـمـار زيتية ونباتات طبية بلغت قيمة الواردات ( 97 مليون دولار ) بنسبة 8.9 % من اجمالى السلع .