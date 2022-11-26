شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث بسوق الذهب وتسبب فى ارتفاع الأسعار 160 جنيها خلال أسبوع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاع من 1290 جنيها للجرام من عيار 21 إلى 1450 جنيها بزيادة 160 جنيها خلال أسبوع واحد فقط منذ السبت الماضي وحتى الآن، فماذا حدث في الأسواق، محسن فوزي عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة هذا الصعود الكبير في الأسعار إلى حدوث طلب مرتفع على الذهب في مصر بشكل كبير جدا على مدار هذا الأسبوع.

وأضاف في تصريحات خاصة أن سعر الذهب عالميًا في تراجع وفي السوق المصري يشهد قفزات كبيرة مع تراجع المعروض وارتفاع الطلب وقد يؤدي استمرار زيادة الطلب إلى مزيد من الصعود في أسعار الذهب بالسوق المصري.

وسجلت أسعار الذهب السبت الماضي 19 نوفمبر 2022، لعيار 18 سجل 1106 جنيهات وعيار 21 سجل 1290 جنيها وعيار 24 سجل 1474 جنيها والجنيه الذهب 10320 جنيها.

أسعار الذهب اليوم السبت 26 نوفمبر 2022، بعد سجلت ارتفاع كبير ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1450 جنيها للجرام لأول مرة في تاريخ تسعير المعدن النفيس في مصر، وذلك على الرغم من تراجع سعر أونصة الذهب عالميًا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1217 جنيهات.

عيار 21 سجل 1450 جنيهات.

عيار 24 سجل 1624 جنيها.

الجنيه الذهب 1360 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف أمس الجمعة 25 نوفمبر 2022، في طريقها إلى تحقيق مكسب أسبوعي، إذ تلقت دعماً من تراجع الدولار بفعل مؤشرات على أن الفدرالي الأميركي قد يبطئ قريباً وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأظهر محضر اجتماع الأول والثاني من نوفمبر يوم الأربعاء أن "أغلبية كبيرة" من صانعي السياسة في الفدرالي الأميركي اتفقت على أنه "من المحتمل أن يكون من المناسب قريبا" إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، ووضع هذا الدولار على مسار انخفاض أسبوعي، مما يجعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج.

وأعلن الفدرالي رفع الفائدة للمرة الرابعة على التوالي 75 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ويتوقع المحللون على نطاق واسع أن يرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر 2022.