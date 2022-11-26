شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط تشارك بقمة فوربس الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها مشروع رواد 2030 بقمة فوربس الشرق الأوسط " Forbes 30 UNDER 30"، والتي تضم المبتكرين والمبدعين الشباب تحت سن 30 عاما، والذين أثبتوا بصماتهم في المنطقة وخارجها.

وشارك مشروع 2030 بجناح خاص به ضمن فعاليات القمة، والتقى ممثلى المشروع بعدد كبير من الشباب المشاركين وتم استعراض الخدمات التي يقدمها المشروع لرواد الأعمال.

كما شاركت د.غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 بالجلسة المنعقده خلال فعاليات القمة حول المشروع، واستعرضت خلالها دور مشروع رواد 2030 فى دعم الابتكار والتحول الرقمي، وعلاقته بريادة الأعمال، وطرق الدعم التى يقدمها المشروع لرواد الأعمال سواء من خلال الحاضنات التخصصية المختلفة مثل حاضنة الذكاء الاصطناعى التى تدعم الشباب والشركات الناشئة المستخدمة لتقنية الذكاء الاصطناعي، أو من خلال الأنشطة والبرامج التعليمية المختلفة التى يقدمها المشروع.

وأوضحت خليل خلال مشاركتها أن مشروع روّاد 2030 تم إنشاؤه عام 2018 بهدف تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مصر من خلال وَضع منظومة متكاملة للابتكار وذلك تماشيًا مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أن قائمة العام الحالي للقمة تضم 35 شخصًا من 13 جنسية، ويعد المصريون الأكثر تمثيلًا بـ12 شخصًا، يليهم 6 من لبنان و3 من كل من عمان والسعودية، ويقيم المتأهلون للقائمة في 8 دول في الشرق الأوسط، ويقيم 12 شابًا وشابة من القائمة في مصر، يليهم 10 في الإمارات، و5 في لبنان، و3 في السعودية. في حين يبلغ متوسط أعمار جميع المتأهلين للقائمة نحو 27 عامًا، وتهيمن فئة التأثير الاجتماعي على القائمة بـ8 مشاركات، تليها التجارة بـ6، والإبداع بـ5، والعلوم والتكنولوجيا والرياضة بـ4 لكل منهما، والتمويل بـ3 مشاركات.