شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوية: الإصلاح الاقتصادى ساعد فى جذب الاستثمارات بقطاع الدواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية، إن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي بدأتها مصر عام 2016 شجعت الاستثمار في قطاع الدواء وتشجيع الاستثمار في كافة القطاعات المرتبطة، مشيرا إلي أن مصر لديها فرص قوية في صناعة المكملات الغذائية وكذلك فرص قوية للتصدير

جاء ذلك على هامش مؤتمر الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية السبت تحت شعار (بداية المشوار لرحلة المليار) بمشاركة د. رشا جلال نائب رئيس هيئة سلامة الغذاء، وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات والمجلس التصديري للصناعات الغذائية والمعهد القومي للبحوث والتغذية وممثلين من وزارة التجارة والصناعة وأعضاء من الغرف التجارية واتحاد الصناعات ولفيف من رجال الأعمال.

وقال الدكتور محمد أنور رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، إن المؤتمر يتناول عدة جلسات وهي (زيادة الصادرات خاصة للأسواق العربية والأفريقية- التحول للاقتصاد الأخضر- معوقات الصناعة وسبل التغلب عليها- حجم صناعة المكملات الغذائية ودورها والوقائي- أهمية سلامة الغذاء والوصل لمنتجات غذائية آمنة).

وأضاف أن المؤتمر يركز بشكل خاص لدعم تصدير المكملات الغذائية بعنوان بداية المشوار لرحلة المليار حيث تتبني الجمعية رؤية مستقبلية مشرقة لتوطين وازدهار صناعة المكملات الغذائية في مصر وإمكانية رفع التصدير إلى ما يعادل مليار دولار في السنوات القليلة القادمة.

وأوضح أن الجمعية تبني هذه الرؤية علي توفر عوامل داخلية وخارجية عديدة أهمها إنشاء هيئة سلامة الغذاء المصرية والتي كان لها الفضل في رفع جودة المكملات وجودة تصنيعها باعتماد المصانع في القائمة البيضاء التي تطبق اعلي معايير الجودة ذات الشأن، مما أدي إلى زيادة ثقة المستهلكين داخل وخارج مصر وسهل من اعتماد هذه المكملات في الدول العربية والإفريقية ريقية.

وعلي صعيد آخر فإن الوعي العالمي بأهمية المكملات الغذائية والذي تزايد بصورة واضحة بعد ازمة كورونا يعد من أهم أسباب زيادة الطلب العالمي علي المكملات، والذي بدوره يمثل فرصة تصديرية لكل من يستطيع تقديم الأفضل علي مستوي العالم.