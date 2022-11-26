الذهب يواصل الارتفاع في مصر.. وعيار 21 يسجل 1430 جنيهًا

الشارقة - اميمة ياسر -

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها، حيث زاد الجرام 5 جنيهات مع بداية تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس الجمعة.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 953 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 1226 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1430 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 1634 جنيها للجرام.

كما سجل سعر الجنيه الذهب إلى 11440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم وغدا إجازة أسبوعية في الأسواق العالمية بما فيها بورصات الأسهم والمعادن.

وكان سعر الذهب قد تراجع عالميا خلال تعاملات أمس الجمعة، بنسبة 0.02% إلى 1754 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.