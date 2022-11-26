شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة جديدة للذهب وعيار 21 يسجل 1450 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا لليوم الرابع على التوالي، وذلك مع استمرار ارتفاع الطلب على الذهب في مصر من المستهلكين، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1450 جنيها للجرام لأول مرة في تاريخ تسعير المعدن النفيس في مصر، وذلك على الرغم من تراجع سعر أونصة الذهب عالميًا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1217 جنيها.

عيار 21 سجل 1450 جنيها.

عيار 24 سجل 1624 جنيها.

الجنيه الذهب 1360 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف أمس الجمعة 25 نوفمبر، في طريقها إلى تحقيق مكسب أسبوعي، إذ تلقت دعماً من تراجع الدولار بفعل مؤشرات على أن الفدرالي الأميركي قد يبطئ قريباً وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأظهر محضر اجتماع الأول والثاني من نوفمبر يوم الأربعاء، أن "أغلبية كبيرة" من صانعي السياسة في الفدرالي الأمريكي اتفقت على أنه "من المحتمل أن يكون من المناسب قريبا" إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، ووضع هذا الدولار على مسار انخفاض أسبوعي، مما يجعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج.

وأعلن الفدرالي رفع الفائدة للمرة الرابعة على التوالي 75 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ويتوقع المحللون على نطاق واسع أن يرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر 2022.