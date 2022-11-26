شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بحجم تداول بلغ 40.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.5 مليار جنيه، يليه سهم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 33.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 460.6 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "جي بي أوتو" بحجم تداول بلغ 76.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 337 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 65.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 299.7 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 37.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 224.7 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "المصرية للاتصالات" بحجم تداول بلغ 9.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 217.4 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 13.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 210.9 مليون جنيه، ثم "مدينة نصر للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 67.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 200.4 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "السويدي إليكتريك"، بحجم تداول 21.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 193.4 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "الصناعات الكيماوية المصرية-كيما"، بحجم تداول بلغ 36.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 184.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 12779.44 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 5.37% ليغلق عند مستوى 2516.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 4.44% ليغلق عند مستوى 3637.34 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 2.26% ليغلق عند مستوى 15387.87 نقطة، فيما نزل مؤشر تميز بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3493.21 نقطة.