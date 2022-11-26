شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تمنح وزارة الصحة مهلة لتوفيق أوضاع مزايا العاملين حتى يونيو 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة المالية، كتابًا دوريًا رقم 130 لسنة 2022، بمنح وزارة الصحة والسكان مهلة لتوفيق أوضاع صرف المزايا المالية الممنوحة للعاملين بالقطاع الصحي تجنبًا لحدوث خلل يؤثر على سير العمل بالقطاع الصحى حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو عام 2023 للانتهاء من توفيق الأوضاع بما يتفق وأحكام القانون، وعلى كل الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم (14) لسنة 2014 والمسئولين المالية بها الالتزام بالقرار.

وكان مجلس الوزراء، قد أصدر الكتاب الدوري رقم (5-4891) لسنة 2020 متضمنًا أن يتم اعتماد صرف المزايا المالية الممنوحة للعاملين بالقطاع الصحي المخاطبين القانون رقم 14 لسنة 2014، وفقًا للقرارات الوزارية التي تم صدورها في هذا الشأن حتى 1 أكتوبر عام 2020 شريطة الالتزام بحظر إجراء أية تعديلات في المزايا المالية سواء كان ذلك بقرارات وزارية أو محافظين أو أي سلطات مختصة أخرى، إلا بعد الرجوع لوزارة المالية لأخذ رأيها والعرض على مجلس الوزراء للموافق عليها.

حققت الموازنة العامة للدولة، إجمالى إيرادات بلغ 161.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي 2022/2023 بزيادة 21.7 مليار جنيه بنسبة نمو 15.5%، وساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 82.7% من إجمالي الإيرادات، و17.3% من الإيرادات غير الضريبية، وذلك بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية.

وبلغ الفائض الأولي للموازنة خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي 2022/2023 حوالي 5 مليارات جنيه بنسبة 0.1% من الناتج المحلي، مقابل عجز -0.1% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات بنحو 15.5%، وارتفاع المصروفات بنحو 17.8% مقابل نفس الفترة من العام السابق، حيث استطاعت الموازنة العامة للدولة تلبية زيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

فيما حقق الميزان المالي الكلي للموازنة العامة للدولة نحو -1.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي 2022/2023.