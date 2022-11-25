شركة عالمية تفتتح أول فرع فى أفريقيا بمصر.. وتؤسس صندوقا للاستثمار بالشركات الناشئة

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القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وشركة 500 جلوبال "500Global " الرائدة عالميًا لافتتاح مقر للشركة بمصر، وهو الأول لها فى القارة الأفريقية، وذلك كمشغل لمركز إبداع مصر الرقمية "الجيزة" كمركز حيوى عالمى يتم تجهيزه على أعلى مستوى لتنمية قدرات الشركات الناشئة، ودعم الإبداع الرقمى وريادة الأعمال لدى الشباب.

وقع الاتفاقية الدكتور حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وكورتنى باول الرئيس التنفيذى للعمليات والشريك الإدارى لشركة "500 جلوبال"، وتبلغ مدة الاتفاقية 3 سنوات، ويتضمن الاتفاق؛ قيام شركة "500 جلوبال" بتأسيس مقر لها فى مصر، وبناء قدرات نحو 200 شركة ناشئة خلال مدة الاتفاقية، بالإضافة إلى تأسيس صندوق للاستثمار فى الشركات الناشئة بمصر.



مراسم توقيع اتفاقية إدارة شركة 500 جلوبال مركز الإبداع بالجيزة

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هذه الشراكة تأتى فى ضوء حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع كبرى المشغلين ومسرعات الأعمال العالميين لبناء شبكة واسعة من الخبراء والمستثمرين والشركات لتطوير قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال القائمة على الابتكار التكنولوجى؛ موضحا أن مصر تشهد نموا كبير فى قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة؛ حيث تحرص الوزارة على التوظيف الأمثل لكافة إمكاناتها والاستعانة بالخبرات العالمية لتهيئة البيئة الداعمة لنمو الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها وتحفيز الفكر الابتكارى لدى الشباب.

وأضاف "طلعت"، أن الوزارة تعمل على إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية فى كافة المحافظات لتنمية قدرات الشركات الناشئة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال؛ حيث تستهدف الوزارة إنشاء 30 مركزا منتشرين فى كافة أنحاء الجمهورية باستثمارات تقدر بنحو 5 مليارات جنيه.



وزير الاتصالات يصافح مسئولي شركة 500 جلوبال

وبموجب التعاون؛ سيتم تنفيذ دورة سنوياً من برنامج الشركات الناشئة لعدد 15 شركة ناشئة فى مرحلة النمو pre-Series A startups، كذلك تنفيذ دورتين سنوياً من برنامج معسكر الشركات الناشئة لـ25 شركة فى مرحلة التأسيس، بالإضافة إلى تنفيذ دورة سنوياً من برنامج معسكر فرق إدارة حاضنات/مسرعات الشركات الناشئة والذى يستهدف إعداد نحو 60 شاب وشابة لإدارة مسرعات الأعمال.

كما سيتم تنفيذ مجموعة من الفعاليات الدورية بهدف تشبيك مجتمع الشركات الناشئة محلياً واقليمياً ودولياً، وتأسيس صندوق للاستثمار فى الشركات الناشئة بمصر.

من جانبها أكدت كورتنى باول الرئيس التنفيذى للعمليات والشريك الإدارى لشركة "500 جلوبال"، أهمية التعاون مع "إيتيدا" وإطلاق عدد من البرامج الداعمة لبيئة عمل ونمو الشركات الناشئة المصرية، من ضمنها برامج للشركات الناشئة، والتى نجحت فى تخريج وانضمام 8 شركات ناشئة لقائمتها التى تضم 49 شركة من شركات "اليونيكورن"، وهى الشركات الناشئة التى تجاوز رأسمالها مليار دولار، وكذلك برنامج معسكر فرق إدارة حاضناتمسرعات الشركات الناشئة، كما أكدت على ثقة الشركة فى إمكانات السوق المصرى وتطلعها لأن تكون شريكا رئيسيا فى هذا القطاع المزدهر بمصر والذى يشهد نموًا سريعًا.

يذكر أن شركة "500 جلوبال" تعد من أكبر وأنشط مستثمرى الشركات الناشئة على مستوى العالم، لاسيما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقع مقرها الرئيسى فى واحة السيليكون بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ولها مكاتب فى 27 دولة.



وزير الاتصالات يتوسط مسئولي ايتيدا وشركة 500 جلوبال

ونجحت شركة "500 جلوبال" فى المساهمة فى تحقيق قصص نجاح العديد من الشركات الناشئة المصرية المتميزة، تصل إلى أكثر من 60 شركة بما فى ذلك شركة MaxAB وHomzmart وBreadfast، ولدى الشركة نموذج أعمال فريد مقارنة بمستثمرى رأس المال المغامر على مستوى العالم من حيث تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الهامة لازدهار قطاع الشركات الناشئة.

وقال الدكتور حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إن الهيئة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تمكين مجتمع رواد الأعمال وتشجيعهم على إطلاق شركاتهم الناشئة ومشروعاتهم المبتكرة فى مصر فى ظل وجود علامات تجارية رائدة عالميا وصناديق استثمار مرموقة مثل شركة "500 جلوبال"، مشيرا إلى بيئة العمل المتطورة والمواصفات العالمية التى يتيحها مركز إبداع مصر الرقمية "الجيزة".



وزير الاتصالات ونائب رئيس ايتيدا ومسؤولة بشركة 500 جلوبال

الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة، بهدف تطوير مبنى آثرى تابع للجامعة فى الجيزة وتحويله إلى مركز إبداع رقمى؛ حيث تقوم الوزارة بعمليات التطوير التى شملت مجموعة من الأعمال والإجراءات الإنشائية الفنية والتكنولوجية اللازمة إلى جانب كافة النواحى المعمارية بما يحافظ على القيمة التراثية للمبنى؛ ليصبح مركزا خاصا للإبداع وريادة الأعمال لطلاب جامعة القاهرة والجامعات المصرية الأخرى وخريجيها، فضلا عن دعم شباب المبتكرين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الإشراف الفنى والعلمى المتخصص.

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ الوزارة مشروع نشر مراكز إبداع مصر الرقمية بكافة أنحاء الجمهورية؛ حيث تم افتتاح 8 مراكز وجارى العمل على إنشاء 10 آخرين سيتم افتتاحهم قريبا من بينهم مركز إبداع مصر الرقمية "الجيزة" على أن يتم استكمال إنشاء باقى المراكز تباعا للوصول إلى 30 مركزا في كافة أنحاء الجمهورية.



وزير الاتصالات يجتمع مع مسئولي شركة جلوبال 500

ومن المقرر أن يضم مركز إبداع مصر الرقمية "الجيزة" معامل مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية وقاعات للتدريب، ومساحات لتنفيذ أنشطة رعاية الإبداع الرقمى بما تشمله من معسكرات العصف الذهنى، وحاضنات ومسرعات أعمال للشركات، مع تدريب للقائمين على هذه الشركات، وإقامة محافل للتشبيك بينهم والمستثمرين.