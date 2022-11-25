شكرا لقرائتكم خبر عن 25 شركة من موريشيوس تشارك فى ملتقى اقتصادى بمصر.. الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف القاهرة، يوم الأحد المقبل، أكبر ملتقى اقتصادي استثماري بين مصر وموريشيوس، بمشاركة أكثر من 25 شركة من دولة موريشيوس في 6 قطاعات اقتصادية مختلفة، وأكثر من 125 من رجال أعمال مصري من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ومن داخل جمعيات واتحادات مجتمع المال والأعمال المصري.

تعد هذه الزيارة هي أول وأكبر بعثة تجارية متنوعة من دولة موريشيوس للقاهرة؛ لأن دولة موريشيوس تعد نقطة ومحور ارتكاز هام في كافة قطاعات التجارة والاستثمار لإقليم يضم موريشيوس ومدغشقر وسيشيل.

ومن المقرر أن يستعرض اليوم الأول الملتقى الاقتصادي، الفرص الاستثمارية والتجارية داخل موريشيوس، ويتبع ذلك لقاءات ثنائية بين مجتمع المال والأعمال في البلدين، وسيتم عقد لقاءات موائد مستديرة بمقر فندق إقامة البعثة الموريشيوسية بالقاهرة مع كلًا من المجلس التصديري للصناعات النسيجية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للتشييد والبناء والمجلس التصديري للصناعات الدوائية.

فيما سيتم خلال فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر تعريف الجانب الموريشيوسي بمركز خدمات المستثمرين فى مصر ومجالات الاستثمار المختلفة، وسيتم عمل زيارة لفريق المجلس الاقتصادي الموريشيوسى لوزارة التجارة والصناعة، لعقد لقاء مع رئيس قطاع التمثيل التجارى الوزير المفوض يحى الواثق بالله، بعدها سيقوم الوفد بزيارة وزارة الخارجية للقاء مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية السفير الدكتور محمد البدرى.

ويستهدف الملتقى الوقوف على رؤى وأفكار خبراء الاقتصاد في البلدين، حول الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد الإفريقي، وكيفية رفع معدلات التبادل التجاري بين مصر وموريشيوس.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا بنسبة 30.2% لتسجل 3.1 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2021 مقابل 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.