شكرا لقرائتكم خبر عن شركتى أراب كابيتال وجوباص تقدمان خدمات نقل مميزة بقمة المناخ بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركتي أراب كابيتال بالتعاون مع جوباص خدمات نقل مميزة لضيوف مؤتمر المناخ الأخير بمدينة شرم الشيخ

قالت شركة أراب كابيتال في بيان، أن الشركتين قام بتوفير عدد كبير من وسائل النقل الحديثة التى تضمنت أحدث الأتوبيسات والميني باص، إلى جانب سيارات الليموزين المزودة بأحدث الوسائل التقنية الحديثة التى توفر كافة وسائل الرفاهية لوفود المؤتمر ، لتسهيل وصول الضيوف من جميع الجنسيات إلى قمة المناخ.

وأكدت أن الشركتين حرصا على الأرتقاء بمستوى خدمات النقل الذي تم تقديمها للمشاركين بالمؤتمر فى خطوة تمثل حرص الشركتين على تقديم صورة تليق بمصر، وكذلك بالحدث العالمي، الذي شارك فية رؤساء من كبري دول العالم .

ومن جهته، قال فادي نصيف رئيس مجلس إدارة شركة جو باص والعضو المنتدب لشركة أراب كابيتال، إن الخدمة التى تم تقديمها لضيوف القمة من خلال تعاون اراب كابيتال مع جوباص كانت على أعلى مستوى من الجودة، والتنظيم سواء التي تم توفيرها في تقديم الأتوبيسات، والميني باص او الليموزين . وقد اوضح فادي نصيف انة اشرف بنفسة ميدانيا علي خطوط سير وسائل النقل المقدمة من قبل الشركتين و مستوي و جودة الخدمة . وانهم لا يترددوا ابد في تقديم أفضل ما لديهما من أجل رفعة اسم مصر و المساهمة في خدمة الاقتصاد المصري.

جدير بالذكر شركة جوباص تملك اسطول كبير من احدث وسائل النقل البري المختلفة و التى تعمل بالسوق المحلي بنجاح باهر وان التعاون بين شركتي اراب كابيتال و جوباص دائما مايثمر عن نجاحات كبيرة في كل المحافل المختلفة.