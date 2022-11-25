شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 85.43 دولار لبرنت.. و78.24 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، 85.43 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 78.24دولار.

حذر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، من أن الخطط الغربية لفرض سقف أسعار النفط قد يكون لها "عواقب وخيمة" على أسواق الطاقة.

وخلال اتصال هاتفى أجراه الرئيس الروسى مع رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، شدد بوتين على أن مثل هذه التصرفات تتعارض مع مبادئ علاقات السوق ومن المرجح أن تؤدى إلى عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" مساء أمس الخميس.

وقدم الجانبان تقييما إيجابيا للعمل المشترك بمشاركة روسيا والعراق فى إطار "أوبك +"، مما يجعل من الممكن ضمان استقرار سوق النفط العالمية.

وأكد ديميترى بريجع، المحلل السياسى الروسى، أن الضغط على روسيا يأتى بهدف منعها من التربح من بيع النفط، حتى لا تستخدم الأموال التى تحصل عليها من المبيعات، فضلًا عن أنها محاولة للضغط على روسيا، وإجبارها على تغيير توجهها.

وأضاف المحلل السياسى الروسى، خلال تصريحاته بقناة القاهرة الإخبارية، أن الدولة الروسية ترفض خطة الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بوضع سعر للغاز، وظهر ذلك جليًّا فى التصريحات الأخيرة الصادرة عن عدد من البرلمانين الروس، وإقرارهم بأن موسكو لن تتعامل مع الدول غير الصديقة.

ولفت المحلل السياسى الروسى، إلى أن قرار الاتحاد الأوروبى هو محاولة من الولايات المتحدة للاستفادة من الغاز الروسى لتستطيع التحكم فى الأسواق الدولية، مؤكدًا أن الهدف من وضع معايير معينة لأسعار الغاز فى السوق يأتى لإجبار روسيا، والضغط عليها باستخدام ملف الغاز.