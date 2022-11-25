شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط تنظم ورشة لنشر ثقافة وتوعية الطلاب بالإصلاحات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة فى وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، ورشة عمل لمجموعة من طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم للوزارة، والسفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي.

واستعرض الدكتور أحمد كمالى دور الوزارة، وأهدافها، وخطواتها الجادة فى تحقيق التحول الرقمى، وأثره الإيجابى على تحقق أهداف الحوكمة والوصول إلى جودة حياة المواطن، مشيرًا إلى البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية واهتمامه بالاقتصاد المصرى الحقيقى والتركيز على قطاعات الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وأهم ما تحقق فى هذا البرنامج وتأثيراته الإيجابية على الاقتصاد المصري.

من جانبه قال الدكتور طارق عابدين، أن الورشة تهدف إلى نشر ثقافة وتوعية الطلاب بأهم الملفات التى يتم تناولها فى الحياة العملية بهدف ربط الجانب الاكاديمى بالجانب العملى، وحرص الأكاديمية على تعزيز ثقافة طلابها حول موضوعات التنمية المستدامة والتحول الرقمي.

واستعرض السفير حازم خيرت، دور العلاقات الدولية فى الارتقاء بفرص التعليم، ودور التعليم فى غرس حب الوطن والقيم السامية لدى الطلاب، وهو الأمر الذى ينعكس بصورة إيجابية على جدية العمل وتحقيق التنمية بكافة صورها.

وتناول المهندس خالد مصطفى، أهم المبادرات التى تتولى الوزارة إدارتها، مركزًا على دور جائزة مصر للتميز الحكومى فى تحفيز ثقافة الإبداع والتميز بين موظفى الجهاز الإدارى، مشيرًا إلى أهمية الإدارة الاستراتيجية بالوزارة، وأهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

كما أوضحت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، أن هدف المشروع يتمثل فى تشجيع الشباب على فكرة ريادة الأعمال، وهو ما يعمل على تقليص معدلات البطالة بينهم من خلال أفكار إبداعية قائمة على معرفة المزايا التنافسية فى كل محافظة.

وتناولت الدكتورة شيماء سراج رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة المراحل المؤسسية التى اتبعتها الوحدة، وتماشيها مع التوجهات الدولية الحديثة والمتطلبات المحلية وأوضحت أن تكافؤ الفرص عنصر مهم تضمنه مختلف أهداف التنمية المستدامة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة التى تسعى لتطبيق مبدأ الإنصاف أولًا ومن ثم الوصول إلى تكافؤ الفرص بين الجميع.

فيما أوضح المهندس محمد عبد العظيم مدير مشروع البنية المعلوماتية، جهود الوزارة فى ترسيخ التحول الرقمى، ودورها المؤثر إيجابيًا على جوده حياة المواطن.

وتناولت آية نوار نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة خطوات تحديث رؤية مصر 2030، وأوضح شريف الحلى منسق مبادرة حياة كريمة بالوزارة مستهدفات المبادرة ومراحلها وما تحقق منها.

كما تناولت المهندسة إيمان راغب ممثلة معهد الحوكمة والتنمية المستدامة مبادرة كن سفيرا وتطرقت إلى دور المبادرة فى نشر الوعى بين الشباب بشأن موضوعات التنمية المستدامة.

وفى ختام الورشة أشار طارق عبد الخالق مستشار الوزيرة والمشرف على الموارد البشرية إلى المبادرة التى تبنتها الوزارة لتدريب طلاب الجامعات، مرحبا باستقبال طلاب الاكاديمية للانضمام للمراحل القادمة من فرص التدريب التى تتيحها الوزارة.

حضر الورشة عدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة مروة طارق مدير البرنامج الفرنسى بالأكاديمية، والدكتور أحمد سمير رئيس قسم اقتصاديات الأعمال الرقمية والمستدامة.