شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة تسجل 1420 جنيها للجرام من عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاودت أسعار الذهب، صباح اليوم الجمعة، ارتفاعها مرة ثانية ليسجل عيار 21 -وهو الأكثر مبيعًا- سعر 1420 جنيها للجرام، وذلك مع ارتفاع الطلب على الذهب في الأسواق في ظل تحوط المستهلكين وأصحاب رؤوس الأموال من هبوط العملات.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1217 جنيهات. عيار 21 سجل 1420 جنيهات.

عيار 24 سجل 1624 جنيها.

الجنيه الذهب 1360 جنيها.

وبلغ إجمالي ارتفاع أسعار الذهب أمس في مصر، 45 جنيهًا، كما ارتفعت أسعار الذهب أول أمس بحوالي 35 جنيهًا ليواصل الذهب تسجيل مستويات تاريخية في السوق.

ويغلق سوق الذهب عالمياً خلال الساعات القادمة وسط تذبذب واضح في أسعار الذهب بالبورصة العالمية

كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأخير الصادر دعم معظم مسؤولي البنك مسألة إبطاء وتيرة رفع الفائدة قريبا، وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنحو 5.70 دولار أو 0.3% إلى 1745.60 دولار للأونصة.

وتلقى المعدن الأصفر دعماً من ضعف الدولار الأميركي الذي تراجع بنحو 0.9%، الأمر الذي يساعد في زيادة جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.