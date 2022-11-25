سعر الذهب في مصر يستقر عند أعلى مستوى له

الشارقة - اميمة ياسر -

استقر سعر الذهب في مصر مع بداية التعاملات اليوم الجمعة، ليظل عند أعلى مستوى قياسي له، بحسب ما صرح به نادي نجيب سكرتير عام شعبة السابق بغرفة القاهرة التجارية، لموقع "مصراوي".

وكان سعر جرام الذهب قفز منذ بداية التعاملات وحتى حلول التعاملات المسائية بقيمة 67 جنيهًا.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

سجلت أسعار الذهب عيار 14 إلى 933 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 إلى 1200 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 إلى 1400 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 1600 جنيه للجرام.

كما سجل سعر الجنيه الذهب إلى 11200 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

ووصل سعر الذهب عالميا بحلول التعاملات المسائية أمس الخميس، إلى نحو 1756 دولارا للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 0.38%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.