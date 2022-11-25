شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 13 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "التجارة" بنسبة 25.4% والان مع تفاصيل الخبر
وزاد قطاع البنوك بنسبة 2.7%، وارتفع قطاعي مواد البناء، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2%، ثم قطاعي السياحة والترفيه، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.7%، وأخيرًا قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية، والخدمات التعليمية بنسبة 1.1%، 1%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والأغذية والمشروبات والتبغ، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.4%، 2%، 0.01%، على التوالي.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 19.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 841.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.4%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسى من 533 مليار جنيه إلى 548.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 153.3 مليار جنيه إلى 155.7 مليار جنيه بنسبة نمو 1.4%.
وارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 686.3 مليار جنيه إلى 704.4 مليار جنيه بنسبة نمو 2.6%، فيما تراجع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 1.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 35.7%.