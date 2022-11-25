مسؤولة بوزارة المالية: حل مشاكل أكثر من 700 مستثمر مع الضرائب والجمارك

القاهرة - سامية سيد - عقد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، اجتماعًا مع مسؤولى شركة ابدأ ووزارة المالية، للتعرف على محاور مبادرة ابدأ وكيفية الاستفادة منها.

قال أحمس ربيع العضو المنتدب لشركة ابدأ، إنه تم تأسيس الشركة بهدف مساندة المستثمرين سواء الشركات المتعثرة أو القائمة للتوسع فى نشاطها، بهدف خفض فاتورة الواردات من خلال زيادة المكون المحلى وتعميق الصناعة الوطنية، مضيفًا أن الشركة تعمل الشركة بنظام الشراكة عن طريق تقديم الدعم المالى أو الفنى للمصنعين، وتم تأسيسها منبثقة من مبادرة حياة كريمة.

من جانبها قالت نسرين لاشين، رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، بالتعريف بالوحدة، موضحة أن الوحدة تم إنشائها بموجب قرار وزير المالية عام 2018، بهدف حل مشاكل المستثمرين مع مصلحتى الضرائب والجمارك، وبالفعل تم حل مشاكل لأكثر من 700 مستثمر منذ تأسيس الوحدة.

فى نفس السياق استعرض الدكتور محمد كشك مسؤول بوحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب، منظومة الفاتورة الإلكترونية التى تطبقها وزارة المالية بهدف ميكنة المنظومة الضريبية وحل مشاكل المستثمرين.

فيما عرض اللواء حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لتيسير إجراءات إصدار التراخيص للمستثمرين بالتنسيق مع الجهات المعنية ليتم إصدارها خلال 20 يومًا فقط.

وخلال الاجتماع، اقترح الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، أن يتم تقسيم الجمهورية إلى 5 مناطق جغرافية، ويتم عمل مجموعات مشكلة من مختلف الجهات مثل (الجمارك، مصلحة الضرائب، وزارة المالية، هيئة التنمية الصناعية لزيارة هذه المناطق؛ لبحث المشاكل المتعلقة بالاستثمار، وتقديم الحلول للمصنعين.