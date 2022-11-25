شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب ارتفاع قيمة الاستثمارات الجديدة للطاقة المتجددة النصف الأول 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعزى الارتفاع في قيمة الاستثمارات الجديدة في الطاقة المتجددة خلال النصف الأول من عام 2022 بشكل رئيسي إلى زيادة رأس المال الاستثماري وتمويل الأسهم الخاصة. حيث بلغ إجمالي التوسع من قبل شركات الطاقة المتجددة حوالي 9.6 مليار دولار، وهو مستوى قياسي، بزيادة نسبتها %63 على أساس سنوي، وقد برزت الولايات المتحدة الأمريكية كسوق رائد في هذا المجال خلال النصف الأول من عام 2022، باستثمارت بلغت 4.8 مليار دولار، تليها ألمانيا بحوالي 1 مليار دولار وفرنسا بحوالي 663 مليون دولار وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية الربع الثالث 2022لمنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير، أنه من جانب آخر، انخفضت إصدارات الأسهم الجديدة لشركات الطاقة المتجددة العالمية التي تم طرحها في الأسواق العامة خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة %65% على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 10.5 مليار دولار.

هذا وقد بلغت قيمة هذه الإصدارت خلال الربع الثاني من عام 2022 نحو 3.9 مليار دولار، وهو أدنى مستوى فصلي منذ الربع الثاني من عام 2020، وتجدر الإشارة إلى أن أسواق الأسهم العامة توفر البيئة التمويلية للعديد من كبار المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك المصنعين والمطورين.

وتابع التقرير،أن إجمالي عمليات الاندماج والاستحواذ وشراء الأسهم في شركات الطاقة المتجددة خلال النصف الأول من عام 2022 بلغ حوالي 29.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، بزيادة نسبتها 25% على أساس سنوي، وفي هذا السياق، برزت الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها السوق الأكثر نشاطاً من حيث عدد الصفقات، تليها الصين والهند.