شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مايو يعلن إنهاء حصر المتضررين بمنطقة الزرايب تمهيدا لتسليمهم وحدات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز مدينة 15 مايو، الانتهاء من حصر المتضررين بمنطقة الزرايب بمدينة 15 مايو، وذلك تمهيدا لبدء إجراءات التسكين في الوحدات السكنية الجديدة التى تم تنفيذها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس جهاز المدينة، المهندس محمد خلف الله، بعدد من القيادات، والمسئولين بالتنسيق بين المحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز، عدد من النقاط التى يجب مراعاتها، وسيتم التأكيد عليها، فى مقدمتها، مخاطبة الجهات المعنية من التضامن والصندوق التنفيذي للاسكان الاجتماعي لتأكيد الاحقيه فى الاستحقاق من عدمه، و عدم اذدواج الاستفاده وماذا يوجد تعارض من عدمه فى الحصول على وحدات بديله لمن استفاد من مشروع الاسكان الاجتماعى، واقتراح مقابل انتفاع سنوي بضوابط وعرضه علي السلطه المختصه للاعتماد، والتاكيد على إلغاء حق الانتفاع حال التاجير او البيع او تغيير النشاط، بالإضافة إلى فتح باب التظلم لمدة أسبوع بعد الاعلان النهائي للأسماء مع تقديم المستندات.