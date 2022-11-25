شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم إجراءات الدولة للقضاء على العنف ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مجموعة من المؤشرات الإحصائية للعنف ضد المرأة وفقاً لنتائج مسح صحة الأسرة المصرية عام 2021.

وجاءت أهم المؤشرات العنف من قبل الزوج للسيدات المـتزوجات حالياً والسابق لهن الزواج في الفئة العمرية (15-49سنة) وفقا لما يلي :

- 31% من النساء المتزوجات حالياً والسابق لهن الزواج تعرضن لأي نوع من أنواع العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي على يد أزواجهن خلال عام 2021.

- 22.3% من النساء المتزوجات حالياً والسابق لهن الزواج تعرضن للعنف النفسي من قبل الزوج خلال عام 2021.

- حوالي ربع النساء (25.5٪) المتزوجات حالياً والسابق لهن الزواج تعرضن للعنف الجسدي من قبل الزوج خلال عام 2021.

- 14.2 ٪ نسبة البنات في الفئة العمرية (0 - 19 سنة) اللائي تم ختانهن.

- تنخفض نسبة المختنات عام 2021 مقارنة 2014 بحوالي 7 نقاط مئوية.

- 27% فقط نسبة البنات المتوقع ختانهن في الفئة العمرية (0 -19 سنة) عام 2021، مقارنة 56.3% عام 2014.

- مجهودات الدولة نحو حماية المرأة المصرية لمواجهة ختان الإناث إصدار قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات (مواد جريمة ختان الاناث) وتضمنت التعديلات حذف أي اشارة إلى استخدام المبرر الطبي والمادة 61 وتغليظ العقوبات برفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة واستحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزوالي مهنة التمريض وعقوبات أخرى بالمنشأة كما استحدث ووسع نطاق التأثيم ليشمل صور جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع أو الدعوى على ارتكاب الجريمة.

- قيام اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بإقامة فعاليات بالتزامن مع اليوم العالمي واليوم الوطني " لمناهضة ختان الإناث"، وأطلقت مراحل جديدة من حملة (احميها من الختان) للعام الثالث على التوالي. استفاد من أنشطة الحملة خلال العام 2021 أكثر من 7 مليون مستفيد.

- فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة قام المجلس القومي للمرأة بإنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة ليصل إجمالي عدد الوحدات المنشئة 26 وحدة على مستوى الجامعات المصرية.

- تجهيز عدد (3) وحدات إستجابة طبية "عيادات المرأة الأمنة" في مستشفيات الجامعات الحكومية والخاصة والعمل على افتتاحهم رسميا خلال عام 2022. ليصل بذلك اجمالي الوحدات الأمنة إلى (8) وحدات تم تدريب جميع طواقمهم الطبية على التعامل مع حالات العنف.

- المشاركة في إصدار قرار بإنشاء " الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تضم القطاعات والجهات المعنية، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2021/827).

ويوافق يوم 24 /11 / 2022 اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يحتفل به العالم في الخامس والعشرون من نوفمبر من كل عام للمطالبة بوقف العنف ضد المرأة، ويتزامن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة مع حملة " اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة" ، وهي مبادرة أطلقتها الأمم المتحدة مدتها 16 يومًا من النشاط (25 نوفمبر - 10 ديسمبر) تختتم في اليوم الذي تُحيي فيه ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان ( 10 ديسمبر).