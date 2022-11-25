شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيارات المرخصة خلال اكتوبر 2022 من حيث نوع الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري ان عدد المركبات التى تم ترخيصها من حيث نوع الوقود، فقد سجل خلال شهر أكتوبر (زيرو ومستعمل) 413873 مركبه من بينها 339 مركبه تعمل بالكهرباء و292490 تعمل بالبنزين و100108 تعمل بالسولار 10507 تعمل بالبنزين والغاز الطبيعى و60مركبه تعمل بالغاز الطبيعى.

يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر سبتمبر 2022 قد أكدت أن عدد المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها "زيرو" 29857 مركبة.

وأكد التقرير إن إجمالى المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية 2414 مركبة موديل 2020 و6562 مركبه موديل 2021 و15088 مركبه موديل 2022و5793 مركبه موديل 2023.

أضاف التقرير أن عدد السيارات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 8914 سيارة ملاكى من بينها 114سيارة موديل 2020 و156 سيارة موديل 2021و817 سيارة موديل 2022و1932سيارة موديل 2023.

أما الدراجات النارية فبلغت اجمالى الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 16814 من بينها 2217موديل 2020 و6143موديل 2021و8453دراجات موديل 2022 و 1 دراجه نارية موديل 2023 .

مع ملاحظة انهيار تراخيص عدد السيارات الملاكى الزيرو ففى شهر اغسطس كانت عدد السيارات 14305 سيارة اما فى تقرير سبتمبر بلغت 8914 سيارة علما بأنه لم يتم ترخيص اى اجرة دراجه نارية فى تقريريوليو ، وللمرة الثالثة خلال عامنا الحالى تتفوق تراخيص الدراجات النارية على السيارات الملاكي .