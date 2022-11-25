شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: 12 قنطارا متوسط إنتاجية الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل عمليات جني الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات، حيث يتبقى نحو 10 أيام؛ للانتهاء من اكتمال حصاد كامل المساحة، لا سيما فى ظل نقص الحصادات الآلية ، والاستعانة بمئات العمال للحصاد اليدوى‬.

كشفت مصادر لـ"الخليج 365" إنه يتم تجميع الأقطان، ثم نقلها بالسيارات لمسافة تبلغ نحو 1000 كيلو لمحلج أبو تيج لمحافظة أسيوط ، والمخصص لاستقبال الأقطان قصيرة التيلة فقط، لافتة إن النتائج المبدئية مبشرة وتتراوح المتوسطات من 10 ل 12 قنطارا للفدان ، وهو ما يزيد على إنتاجية العام الماضى بنحو 2 قنطار للفدان.

أضافت المصادر، إنه بمجرد الانتهاء من الحصاد، ونقل الأقطان لوزنها وحليجها ، سيتم الاعلان عن النتائج النهائية للتجربة التى تشرف عليها الشركة القابضة للقطن والغزل التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، لافتة إنه من المتوقع بناء على النتائج ان يتم التوسع فى الزراعات الموسم المقبل ، خاصة مع ارتفاع اسعار الاقطان عالميا، والحاجة للحد من الاستيراد وتوفير الخامات للمصانع المحلية .

أوضحت المصادر إنه من المنتظر دراسة كافة العقبات التى واجهت التجربة الحالية ، لتلافيها الموسم المقبل مع زيادة الزراعات ، حيث تستورد مصر اقطان وخامات من الاقطان القصيرة بنحو 3 مليارات دولار سنويا ، ويمكن توفيرها حال التوسع فى الزراعات محليا .