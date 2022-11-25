البلاك فرايدي 2022.. أقوى عروض ’’كارفور‘‘ على الشاشات والهواتف والأجهزة الكهربائية

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا
أعلنت إدارة كارفور عن الجزء الثالث من عروضها على الأجهزة الكهربائية والشاشات والموبايلات، والملابس، بمناسبة البلاك فرايدي، أو الجمعة السوداء 2022.
وأكدت إدارة كارفور أن الخصومات تصل إلى 50%، وتستمر حتى 4 ديسمبر في فروع كارفور وكارفور أونلاين.
وأشارت السلسلة الأشهر في مصر إلى أن العروض متاحة أيضا للشراء أونلاين، مع إتاحة نظام التقسط خلال فروع كارفور فقط، من 1 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.
وفيما يلي عروض التقسيط المتاحة حالياً:
بنك مصر:
• 6 أشهر بدون فوائد او مصاريف اداريه.
• متاح (,12,18,24) بمصاريف ادارية.
• الحد الادنى لعملية الشراء 1000 جنية
• متاح في كل فروع كارفور هايبرماركت وسوبرماركت
بنك CIB :
• ٤ أشهر بدون فوائد او مصاريف ادارية
• متاح في كل فروع كارفور هايبرماركت وسوبرماركت
• الحد الادنى لعملية الشراء 500 جنية
فاليو :
• بدون مقدم او فوائد ومتاح ( 6,9,12,15,18) شهر
• متاح في كل فروع كارفور هايبرماركت وسوبرماركت
بنك اسكندرية:
• متاح التقسيط لمدة 6 &12 شهر بدون فوائد
• متاح في كل فروع كارفور هايبرماركت وسوبرماركت والاونلاين
• الحد الادنى لعملية الشراء 1000 جنية
• يتم تنفيذ عملية التقسيط من خلال الكول سنتر الخاص بالبنك بعد تنفيذ عملية الشراء عن طريق العميل.
سهولة:
• بدون مقدم او فوائد متاح حتى( 6,12,18,24) شهر
• متاح في كل فروع كارفور هايبرماركت
أمان :
• متاح التقسيط لمدة 6 شهر بدون فوائد أو مقدم
• متاح التقسيط لمدة 12 شهر بفوائد
• متاح في كل فروع كارفور هايبرماركت
فرصة:
• متاح التقسيط لمدة 6 شهر بدون فوائد أو مقدم
• متاح (,12,18,24) بمصاريف ادارية.
• متاح في كل فروع كارفور هايبرماركت
وفيما يلي العروض:
للمزيد من العروض: https://bit.ly/3GECyEx
مواعيد عمل كارفور
مواعيد العمل يوميا من 9ص حتى الساعه 10:00 م بالنسبة للفروع الموجودة في المولات طوال أيام الأسبوع .. وخارج المولات من الساعه 9ص حتى الساعه 12 ص ماعدا العطلة الأسبوعية من 9 ص 1:00 ص.
فروع كارفور ماركت بمصر:
جرين بلازا - Green Plaza
رويال بلازا - Royal Plaza
الملتقى - Al-Moltaqa
المنصورة - Mansoura
خليج نعمة - Neama Bay
همبرا - Hambra
صن تيرا - Sunterra
ميجا مول - Mega Mall
ميراج سيتي - Mirage City
المعادي الجديدة - New Maadi
حلوان - Helwan
طرة - Torah
الحمد - El-Hamd
دون تاون - Down Town
زيزينيا - Zizinia
بيرامدز مول - Pyramids Mall
بيرامدز فيو - Pyramids View
دولفين مول - Dolphin Mall
جزيرة بلازا - Gezira Plaza
طيبة مول - Tiba Mall
السراية مول - Saraya Mall
حلوان - Helwan
15 مايو - 15 May
فروع كارفور هايبر بمصر:
سيتي سنتر المعادي - City Center Maadi
كايرو فيستفال سيتي - Cairo Festival City
صن سيتي - Sun City
الشروق - Shorouk
العبور - Obour
داندي - Dandy
سيتي سنتر اسكندرية - City Center Alexandria
سيتي لايت - City Light
عروبة - Orouba
طنطا - Tanta