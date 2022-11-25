شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع "مدينة نصر للإسكان" و"أموك" و"البنك التجارى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 582.911 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك إلى 402.170 مليون شهادة، البنك التجاري الدولي إلى 304.267 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع كلًا من المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 287.981 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.710 مليون شهادة، شركة حديد عز عند 73.623 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 118.743 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 841.239 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 609.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.18%، والعرب على 12.83%، واستحوذت المؤسسات على 43.36% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 40.7 مليون جنيه، 32.6 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 332.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 339.1 مليون جنيه، 67.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 12779 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 2210 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 15387 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 5256 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.37% ليغلق عند مستوى 2516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 3637 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3493 نقطة، وقفز ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1232 نقطة.