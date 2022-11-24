شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 24-11-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 24-11-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 841.239 مليار جنيه.

إيقاف تداول سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهما؛ مطاحن شرق الدلتا، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

البورصة تربح 7.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 841.239 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 609.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.18%، والعرب على 12.83%، واستحوذت المؤسسات على 43.36% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 40.7 مليون جنيه، 32.6 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 332.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 339.1 مليون جنيه، 67.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 12779 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 2210 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 15387 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 5256 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.37% ليغلق عند مستوى 2516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 3637 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3493 نقطة، وقفز ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1232 نقطة.

وصعدت أسهم 86 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 48 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات بالم هيلز للتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى 6701 ألف سهم خلال جلسة أمس الأربعاء، تمثل نسبة 0.02% من أسهم الشركة، شراء الثانية 25 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.69% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة 510 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 3.36%.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، البنك التجاري الدولي (مصر)، اودن للاستثمارات المالية، النعيم القابضة للاستثمارات، المصرية لنظم التعليم الحديثة، العربية لإدارة وتطوير الأصول، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي 900 سهم، 10 آلاف سهم، 30 ألف سهم، 203 ألف سهم، 20.2 ألف سهم، 500 ألف سهم، 388.5 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 2000 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية 550 ألف سهم، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 4.2 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، الأهلي للتنمية والاستثمار، بي انفستمنتس القابضة، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 479.3 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 146 ألف سهم، 250 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ثقة لإدارة الأعمال والتنمية 550 ألف سهم، 207.7 ألف سهم، 480 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 70.9 ألف سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022، وبلغت إيرادات الفوائد 7.1 مليار جنيه مقابل 5.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 38.6%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 2 مليار جنيه مقارنة مع 1.6 مليار جنيه بنسبة نمو 26.4%.

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، إيرادات بلغت 3 مليارات دولار خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 2.5 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 20.1%، وبلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 70.2 مليون دولار مقارنة مع 84.2 مليون دولار بنسبة انخفاض 16.6%.

المصريين للإسكان

أعلنت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، تلقي عرض من شركة سمو القابضة (شركة سعودية مساهمة مقفلة) بشأن الاستحواذ على جانب من حصة الشركة في رأسمال شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، وذلك بالقيمة العادلة وفقاً لتقييم شركة سيرف فند (شركة خدمات الإدارة لإدارة صناديق الاستثمار) بإجمالي قيمة تبلغ حوالي 29.2 مليون جنيه.