شكرا لقرائتكم خبر 15 مزادا علنيا لبيع 100 عقار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» إقامة 15 مزادا علنيا تتنوع بين مزادات حضورية والكترونية؛ لبيع ما يتجاوز 100 عقار في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى مزادات المنقولات المتنوعة، وذلك في الفترة بين 26 نوفمبر و2 ديسمبر من العام الحالي.

وتتنوع العقارات بين أراض تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبان، وتبدأ المزادات بمزاد القصيم الالكتروني الذي يعرض عقارين بمنطقة القصيم، ثم مزاد ظلال طيبة الالكتروني لعرض عقارين بالمدينة المنورة، ثم مزاد خزام الالكتروني لعرض 9 عقارات بمحافظة جدة، ثم مزاد سحائب الجنوب الالكتروني لعرض 18 عقارا في كل من جازان والمظيلف ومنطقة عسير، ثم مزاد العارض الالكتروني لعرض 6 عقارات بمدينة الرياض، ثم مزاد درة الشرقية الالكتروني لعرض عقارين بالمنطقة الشرقية، ثم مزاد رؤى نجد الالكتروني لعرض 5 عقارات بمدينة الرياض، ثم مزاد مستقبل الشمال الحضوري لعرض 20 عقارا في كل من دومة الجندل وسكاكا، ثم مزاد صفوة الرياض الالكتروني لعرض 3 عقارات بمدينة الرياض، ثم مزاد مستقبل الشمال الحضوري لعرض 10 عقارات بمدينة القريات، ثم مزاد نفائس الزلفي الالكتروني لعرض 16 عقارا بمدينة الزلفي، ثم مزاد نفائس الزلفي الحضوري لعرض 14 عقارا بمحافظة الزلفي، ثم مزادات المنقولات التي تبدأ بمزاد الخيرات للخبرات الحضوري ويقام على مجموعة من الأدوات والمعدات الزراعية المتخصصة في محافظة الدلم، ثم مزاد على بضائع لمستودع شركة إنتاج بجدة، ثم مزاد محتويات ورشة حدادة في مدينة الطائف.

يذكر، أن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» يعدّ مركزا حكوميا مستقلا، وإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، إذ يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.