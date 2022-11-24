891 مليونا في حسابات مستفيدي سكني لشهر نوفمبر

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وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي أن إجمالي دعم نوفمبر البالغ 891 مليون ريال، خصص دعما لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، مبينا أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى شهر نوفمبر 2022م بلغ نحو 42.6 مليار ريال.وبين بن ماضي أن تنوع برامج الدعم السكني وما تتضمنه من منتجات وحلول تمويلية وسكنية ضمن حلول وخيارات أكثر، تؤكد دور الصندوق في تسهيل رحلة التملك، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام، مشيرا إلى حرص الصندوق على توعية مستفيديه بأهمية الادخار والتخطيط المالي والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، التي تعد دليلا لرحلة التملك وتوفر أفضل الحلول التمويلية والسكنية المتوائمة مع قدرات المستفيدين المالية واحتياجهم الفعلي للسكن الملائم.
يذكر أن «الصندوق العقاري» يقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الالكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.
دعم عقود التمويل العقاري خلال عام
- نوفمبر 2022 الإجمالي 891 مليون ريال
- أكتوبر 2022 الإجمالي 884 مليون ريال
- سبتمبر 2022 الإجمالي 871 مليون ريال
- أغسطس 2022الإجمالي 868 مليون ريال
- يوليو 2022الإجمالي 853 مليون ريال
- يونيو 2022 الإجمالي 842 مليون ريال
- مايو 2022الإجمالي 842 مليون ريال
- أبريل 2022الإجمالي 847 مليون ريال
- مارس 2022الإجمالي 839 مليون ريال
- فبراير 2022الإجمالي 830 مليون ريال
- يناير 2022الإجمالي 818 مليون ريال
- ديسمبر 2021 الإجمالي 805 ملايين ريال
- نوفمبر 2021 الإجمالي 788 مليون ريال
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