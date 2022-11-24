الحوار الاقتصادي الخليجي الأوروبي يناقش تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية

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وعقد في مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل الحوار الاقتصادي الثاني عشر بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وترأس الاجتماع من جانب مجلس التعاون الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، فيما ترأس جانب الاتحاد الأوروبي المدير العام للاقتصاد العالمي والعلاقات المالية والحوكمة الدولية في المفوضية الأوروبية أنيكا إريكسجارد.وشارك في الحوار عدد من الخبراء والمختصين من الأمانة العامة والوزارات والهيئات في دول مجلس التعاون، كما شارك من جانب الاتحاد الأوروبي خبراء ومختصون من المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش الجانبان عددا من الموضوعات، كالبعد الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية، وتطورات الاقتصاد الكلي الأخيرة في الاتحاد الأوروبي خاصة بعد التعافي من كوفيد 19، والقطاعات الاستراتيجية في ظل التكامل الخليجي، وتحول الطاقة في دول مجلس التعاون.
كما نوقشت بعض التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب تعاونا دوليا، مثل أزمة الغذاء، وكذلك مواضيع التنمية والفرص المتاحة لجذب استثمارات القطاع الخاص الأوروبي، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها.
الجانبان ناقشا:
- البعد الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية.
- تطورات الاقتصاد الكلي في الاتحاد.
- القطاعات الاستراتيجية في ظل التكامل.
- تحول الطاقة في دول مجلس التعاون.
- التحديات الاقتصادية العالمية مثل أزمة الغذاء.
- الفرص المتاحة وجذب الاستثمارات.
- الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها.
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