وزير المالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - محافظ المملكة لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية محمد الجدعان، التقى رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والبنك.
وخلال اللقاء، أشاد الجدعان بالجهود التي يبذلها البنك خلال الأزمات المتداخلة، مشددا على ضرورة تركيز البنك على دعم مشاريع البنية التحتية في القطاعات التي تشهد الحاجة الملحة، مثل الطاقة والغذاء.ونوه بأهمية تعزيز جهود البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتحسين التعاون والشراكة الإقليمية لمعالجة تحديات التنمية عبر العمل في إطار تعاون وثيق مع مؤسسات التنمية، مؤكدا حرص المملكة على دعم هذه الجهود، وتعزيز وتوسيع سبل التعاون.
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