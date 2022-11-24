شكرا لقرائتكم خبر روشن تطلق المرحلة الأولى لمشروع العروس في جدة بـ2200 وحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت شركة روشن، المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية العصرية والمتكاملة، المرحلة الأولى من مشروع «العروس» في جدة.

وأبانت «روشن» أن المرحلة الأولى ستوفر من مشروع «العروس»، أكثر من 2200 وحدة سكنية مستقلة، حيث يمتد المشروع على مساحة تزيد عن 4 ملايين متر مربع، وتتضمن أكثر من 18 ألف وحدة سكنية مختلفة، كما سيتم تصميم المجتمعات السكنية وفقا لمعايير التصميم الرئيسية لـ»روشن»، لتوفير مساكن بمواصفات ومعايير استثنائية، تحدها مجموعة متنوعة من المرافق المتكاملة والأماكن العامة، التي تتكامل معا لتشكل مجتمعات نابضة بالحياة، تلائم المجتمع السعودي.

وستشمل المجتمعات السكنية في «العروس» شوارع صديقة للمشاة، ومساحات خضراء، ومجموعة متنوعة من المرافق العامة، ومرافق البيع بالتجزئة، والمرافق الرياضية ، والترفيهية، التي تعزز من نمط الحياة الصحي والفريد، حيث ستصمم جميعها وفق أعلى معايير التصميم والبناء الخاصة بمجتمعات «روشن»، من أجل تقديم نمط حياة عصري ومتفاعل، يجمع بين تقنيات البناء الحديثة والمتطورة، والطراز المعماري الوطني الأصيل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ «روشن» ديفيد جروفر أن مشروع «العروس» يأتي امتدادا لرؤية «روشن»، والتي نفخر بوصولها إلى جدة، ليتمكن سكانها من تجربة طريقة جديدة وفريدة للعيش، حيث يأتي نمط الحياة الصحي والمتفاعل على قائمة أولوياتنا عند تصميم مجتمعاتنا السكنية في المملكة، إذ تشمل المجتمعات مجموعة ثرية ومتنوعة من المرافق العامة التي تشجع على التفاعل الاجتماعي، وتعزز من البيئة الحيوية.

يذكر أن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع «العروس» في جدة يأتي امتدادا للإطلاق الناجح لمشروع «سدرة» بالرياض، الذي جاء مدعوما بارتفاع طلب السوق على أحياء «روشن»، المليئة بوسائل الراحة والترفيه التي تدعم أسلوب الحياة المتوازن والمتكامل.