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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - معهد البنك الإسلامي للتنمية نظم في العاصمة الإندونيسية جاكرتا أمس ورشة عمل حول صندوق تعزيز الصكوك، التي استضافتها وزارة المالية الإندونيسية، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بإندونيسيا، بحضور مسؤولين من وزارة المالية، وهيئة الخدمات المالية، وبنك إندونيسيا، والبنك المركزي الإندونيسي، وهيئة مرافق البنية التحتية المتعددة. وتناولت ورشة العمل التي قدمها الاقتصادي الأول بالمعهد الدكتور هيلمون إزهار، عرضا تقديميا أوضح فيه هيكلية صندوق تعزيز الصكوك، أعقب ذلك مناقشة المشاركين حول آفاق وجدوى الصندوق لسوق الصكوك الإندونيسية، فيما خلص المشاركون إلى التوصية بتشكيل فريق عمل لمواصلة دراسة جدوى الصندوق والنظر في الخيارات البديلة القابلة للتنفيذ.

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